Karantinadan önce İskandinavların sosyal mesafe yöntemlerini gösteren en iyi 11 örnek

Bir ülkeden bahsedildiğinde genelde insanların aklına o ülke insanları hakkında bazı basmakalıp davranışlar gelebilir. Örneğin Kanada dendiği zaman akıllara gelen ortak fikir herkesin çok kibar olduğudur. Çoğu insan İtalya dendiği zaman pizzayı düşünür. İskandinav ülkeleri hakkında ise ortak fikir, insanlarının uzun boylu, sarışın ve meyankökü ile ilgili her şeyi çok sevdikleridir.

Imgur kullanıcısı LucasLux İskandinavlarda sosyal mesafenin yıllardır normal olduğunu gösteren birkaç fotoğraf yayınladı.

Bazı insanlar sosyal mesafe yüzünden birbirlerinden ne kadar uzak durmak zorunda olduğunu anlamaya çalışırken İskandinavlarda bu eğilim uzun zamandır var.

Dünyanın geri kalanı, koronavirüs pandemisi nedeniyle önerilen yaklaşık 2 metrelik mesafeyi korumak için çabalarken, İskandinav toplumunda kişisel alan anlayışı oldukça köklüdür. Görünüşe göre 2 metrelik sosyal mesafe ölçüsü onlar için yakın bir mesafe.

İSKANDİNAVLAR NESİLLERDİR SOSYAL MESAFEYİ UYGULUYOR

LucasLux, İskandinavlarda tanımadığı insanlara yakın durmamanın bir sosyal norm olduğunu söyleyerek "Biz, mağazalarda çalışanlar tarafından konuşarak rahatsız edilmekten gerçekten hoşlanmayız. Bu, davetsiz biri tarafından zihnimizin meşgul edilmeden rahatlamasıyla ilgili bir şey. Tanımadığımız insanlar tarafından rahatsız edilmemeyi severiz" dedi.