Karantinadan önce İskandinavların sosyal mesafe yöntemlerini gösteren en iyi 11 örnek

Bir ülkeden bahsedildiğinde genelde insanların aklına o ülke insanları hakkında bazı basmakalıp davranışlar gelebilir. Örneğin Kanada dendiği zaman akıllara gelen ortak fikir herkesin çok kibar olduğudur. Çoğu insan İtalya dendiği zaman pizzayı düşünür. İskandinav ülkeleri hakkında ise ortak fikir, insanlarının uzun boylu, sarışın ve meyankökü ile ilgili her şeyi çok sevdikleridir.
Imgur kullanıcısı LucasLux İskandinavlarda sosyal mesafenin yıllardır normal olduğunu gösteren birkaç fotoğraf yayınladı.
Bazı insanlar sosyal mesafe yüzünden birbirlerinden ne kadar uzak durmak zorunda olduğunu anlamaya çalışırken İskandinavlarda bu eğilim uzun zamandır var.
Dünyanın geri kalanı, koronavirüs pandemisi nedeniyle önerilen yaklaşık 2 metrelik mesafeyi korumak için çabalarken, İskandinav toplumunda kişisel alan anlayışı oldukça köklüdür. Görünüşe göre 2 metrelik sosyal mesafe ölçüsü onlar için yakın bir mesafe.
LucasLux, İskandinavlarda tanımadığı insanlara yakın durmamanın bir sosyal norm olduğunu söyleyerek "Biz, mağazalarda çalışanlar tarafından konuşarak rahatsız edilmekten gerçekten hoşlanmayız. Bu, davetsiz biri tarafından zihnimizin meşgul edilmeden rahatlamasıyla ilgili bir şey. Tanımadığımız insanlar tarafından rahatsız edilmemeyi severiz" dedi.
"Otobüse bindiğinizde eğer cam kenarında boş bir yer varsa oraya oturursunuz. Başkasının yanına oturmanız için tamamen boş koltuk kalmaması gerekir" diyen Lucas, birinin yanına oturmak zorunda kalındığında sessiz kalınması gerektiğini söyleyerek "İnsanları yalnız bırakmalısınız, belki o sırada önemli bir şey düşünüyor olabilirler" dedi.
İskandinavlar kişisel alanlarını çok seviyorlar. Otobüs beklerken bile mesafeyi korumak onlarda kesinlikle normal bir tutum.
Norveç’in başkenti Oslo gibi farklı kültürlerin bir arada yaşadığı şehirlerde kişisel mesafeyi korumak ve birbirine yakın durmanın o kadar da dert edilmediğini söyleyen Lucas "Havaların ısınmasıyla birlikte İskandinavlar daha sosyal olmaya başlar ve mesafeler birazcık esner" dedi.
Eğer hepsi aynı otobüse bindiğinde ne olur diye merak ediyorsanız, bunun da bir açıklaması var;
Her şey göründüğü kadar basit değil. İsveç’ten Dena, birinden çok uzakta durmanın soğuk bir intiba bırakması açısından çok da iyi bir fikir olmadığını açıkladı. Ancak yakın durmak da rahatsız hissettiriyor. Dena, çok yakın durarak konuştuğunuz birinden bile birkaç adım uzaklaşmanın İsveç’te çok yaygın bir tavır olduğunu belirtti.
Finlandiya’da otobüse binince tamamen boş koltuklar varsa onlardan birine oturmak yerine, birinin yanına oturmak kaba bir davranış olarak görülüyor.
Dena “Benim düşünceme göre tüm bunlar saygı duymakla ilgili. Yanında durduğunuz veya yanına oturduğunuz biriyle konuşmayarak saygı göstermekle ilgili” dedi. LucasLux ise bunun kültürel bir tutum olduğunu söyledi. İskandinavlar kültürel olarak kişisel alanlara derin bir bağlılık duyuyor. İsveç’ten Dena “Birinin rahatsız edilip edilmemek istediğini bilmenin neredeyse hiçbir yolu yoktur. Bu şekilde bir sohbet başlatmak agresif ve sırnaşık bir tavır olarak algılanabilir” dedi.
İnsanlar İskandinavların sosyal mesafesiyle ilgili esprili yorumlar yaptı;
Destinoz adlı kullanıcı: “Bu tuhaf insanlar, Latin Amerika’da bir hafta geçirdikten sonra sinir krizine girerlerdi”
EndeavourNoir: “O sırada Ukrayna: Teyzeler otobüse binmek için birbirini itiyor.”
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