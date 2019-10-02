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Karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 02.10.2019 21:38 | Son Güncelleme

Denizli'nin Bekilli ilçesindeki 15 mahallede, bir inekte kuduz hastalığı tespit edilmesi üzerine karantina kararı alındı.

Karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gömce Mahallesi'nde bir besiciye ait inekten alınan numuneyi laboratuvara gönderdi.

Yabani hayvan ısırması nedeniyle inekte kuduz tespit edilmesi üzerine 15 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Karar, hoparlörlerden ilan edilirken, mahallelere hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın sadece bir inekte görüldüğünü ancak tedbir amaçlı çevredeki diğer mahallelerde karantina uygulaması başlattıklarını, diğer hayvanlarda herhangi bir hastalığın olmadığının anlaşılması halinde kararın kısa sürede kaldırılacağını bildirdi.

Bu arada söz konusu mahallelerde süt ve süt ürünlerinin satılması da yasaklandı. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli kuduz

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