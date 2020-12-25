Karapınar Çölü nerede? Karapınar Çölü yol tarifi, harita, büyüklüğü - Karapınar Kumulları

Karapınar ovasını oluşturan alüvyal arazi Kuaterner dönemi Pleistosen devrinde akarsu ve gölsel tortullardan oluşmuş. Bu alanda bulunan eski gölün kalıntıları batıda Hotamış sazlığı, doğuda Ereğli sazlıklarıdır. Kireçli ve killi yapısı olan göl tortulları sonradan topraklaşmış. Kurak iklim nedeniyle orman gelişmemiş, karasal iklime bağlı olarak zayıf bozkır örtüsü oluşmuş. Yörede temel ekonomik faaliyet küçükbaş hayvancılık olunca da aşırı otlatma yapılmış. Yoğun otlatma ile otların yok edildiği alanlarda toz ve kil gibi toprağın ince kısmı taşınmış, topraktan geride kalan kumlar rüzgârla hareket etmeye başlayıp, kara kumullarına dönüşmüş. Ve böylece Karapınar Çölü oluşmuş.

Türkiye’nin hiçbir yerinde görmeyi ummadığınız bir jeolojik yapı varsa sanırım o çöldür. Bu jeolojik yapının tek örneğine Konya’nın Karapınar ilçesinde rastlayabilirsiniz. Bu çöl, ilçenin güney kısmında yer alıyor ve ülkemizin tek çölü olma özelliğiyle biliniyor. Eğer Türkiye’nin en ilginç yerlerini görmek istiyorsanız listenizde muhakkak olması gereken yer Karapınar Çölü!

KARAPINAR ÇÖLÜ CİVARINDA GEZİLECEK YERLER

Türkiye’nin başka hiçbir yerinde yer almayan bu jeolojik yapı, Konya Karapınar Çölü'nde görmeniz gereken krater çölleri de bulunuyor.

Meke Gölü

Meke Krater Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde, sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşmuş. Gölün ortasında adacıklar bulunuyor. Meke Gölü Karapınar Düzlüğü'nde, Karapınar-Ereğli yolunun 7. km'sindeki sapaktan 2 km içeride yer alıyor. Göl adını çevrede yaşayan meke kuşlarından alıyor.

4-5 milyon yıl önce (Pleistosen çağda) volkanik patlama sonucu oluşan bu krater (piroklastik koni), zamanla suyla dolarak göle dönüşmüş. Daha sonra, günümüzden 9000 yıl önce ikinci bir volkanik patlama ile gölün ortasındaki ikinci volkan konisi oluşmuş, zamanla o da suyla dolarak ikinci bir göle dönüşmüş.

Konya Acıgöl

Acıgöl, Konya ili, Karapınar ilçesi sınırları içinde yer alan volkanik maar gölü özelliği taşıyor. Karapınar Düzlüğü'nde, Meke Krater Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alıyor. Karapınar-Ereğli yolu üzerinde 8. km'de. Acıgöl, Karacadağ'ın güneydoğu kenarında volkanik alanda patlamayla oluşan bir çukurda oluşmuş. Göl kıyıları oldukça dik. Magnezyum sülfatdan dolayı suları acı ve tuzlu. Bu nedenle mikroskobik de olsa içinde canlı yaşamıyor.