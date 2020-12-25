Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Karapınar Çölü nerede? Karapınar Çölü yol tarifi, harita, büyüklüğü - Karapınar Kumulları

Karapınar Çölü nerede? Karapınar Çölü yol tarifi, harita, büyüklüğü - Karapınar Kumulları

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 25.12.2020 11:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karapınar Çölü nerede? Karapınar Çölü yol tarifi, harita, büyüklüğü - Karapınar Kumulları

Kim demiş Türkiye'de çöl yok diye! Belki bir çok kişi bilmiyor olabilir ancak Karapınar Çölü ya da kumulları Türkiye'nin tek çölü olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin hiçbir yerinde görmeyi ummadığınız bir jeolojik yapı varsa sanırım o çöldür. Bu jeolojik yapının tek örneğine Konya’nın Karapınar ilçesinde rastlayabilirsiniz. Bu çöl, ilçenin güney kısmında yer alıyor ve ülkemizin tek çölü olma özelliğiyle biliniyor. Eğer Türkiye’nin en ilginç yerlerini görmek istiyorsanız listenizde muhakkak olması gereken yer Karapınar Çölü!

karapınar çölü

KARAPINAR ÇÖLÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Karapınar kumulları, Konya ili Karapınar ilçesinde bulunuyor.
Konya Karapınar Çölü arası 100 km. Yaklaşık 1 saat 15 dk sürüyor. Konya şehir merkezinden Sakyatan mevkiine giden yolu takip ederek çöle ulaşabilirsiniz.

KARAPINAR KUMULLARI NASIL OLUŞMUŞTUR?

karapınar çölü

Karapınar ovasını oluşturan alüvyal arazi Kuaterner dönemi Pleistosen devrinde akarsu ve gölsel tortullardan oluşmuş. Bu alanda bulunan eski gölün kalıntıları batıda Hotamış sazlığı, doğuda Ereğli sazlıklarıdır. Kireçli ve killi yapısı olan göl tortulları sonradan topraklaşmış. Kurak iklim nedeniyle orman gelişmemiş, karasal iklime bağlı olarak zayıf bozkır örtüsü oluşmuş. Yörede temel ekonomik faaliyet küçükbaş hayvancılık olunca da aşırı otlatma yapılmış. Yoğun otlatma ile otların yok edildiği alanlarda toz ve kil gibi toprağın ince kısmı taşınmış, topraktan geride kalan kumlar rüzgârla hareket etmeye başlayıp, kara kumullarına dönüşmüş. Ve böylece Karapınar Çölü oluşmuş.

KARAPINAR ÇÖLÜ CİVARINDA GEZİLECEK YERLER

karapınar çölü

Türkiye’nin başka hiçbir yerinde yer almayan bu jeolojik yapı, Konya Karapınar Çölü'nde görmeniz gereken krater çölleri de bulunuyor.

Meke Gölü
Meke Krater Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde, sönmüş bir volkan kraterinin gaz patlaması sonucu suyla dolmasıyla oluşmuş. Gölün ortasında adacıklar bulunuyor. Meke Gölü Karapınar Düzlüğü'nde, Karapınar-Ereğli yolunun 7. km'sindeki sapaktan 2 km içeride yer alıyor. Göl adını çevrede yaşayan meke kuşlarından alıyor.

4-5 milyon yıl önce (Pleistosen çağda) volkanik patlama sonucu oluşan bu krater (piroklastik koni), zamanla suyla dolarak göle dönüşmüş. Daha sonra, günümüzden 9000 yıl önce ikinci bir volkanik patlama ile gölün ortasındaki ikinci volkan konisi oluşmuş, zamanla o da suyla dolarak ikinci bir göle dönüşmüş.

Konya Acıgöl
Acıgöl, Konya ili, Karapınar ilçesi sınırları içinde yer alan volkanik maar gölü özelliği taşıyor. Karapınar Düzlüğü'nde, Meke Krater Gölü'nün kuzeydoğusunda yer alıyor. Karapınar-Ereğli yolu üzerinde 8. km'de. Acıgöl, Karacadağ'ın güneydoğu kenarında volkanik alanda patlamayla oluşan bir çukurda oluşmuş. Göl kıyıları oldukça dik. Magnezyum sülfatdan dolayı suları acı ve tuzlu. Bu nedenle mikroskobik de olsa içinde canlı yaşamıyor.

Çıralı Obruğu/ Çıralı Gölü
Karapınar Çölü civarında görmeniz gereken bir diğer yer ise Çiralı Gölü. Çıralı Obruğu, Konya'nın Karapınar ilçesi Yenikent Bucağının Kuzey batısında Akviran Yaylasında yer alıyor.

Yaklaşık 250 m çapında olan kalker tabakası içerisindeki bu gölün kenarları 80 m yüksekliğinde. Dik bir çanak görünümünde olan obruğun derinliği 125 metre. Obruk içinde bulunan gölün derinliği ise 35 metre.

Çıralı Gölü, genelde suyun kolayca eritebildiği kireçtaşları ve karbonatlar içeren düzlüklerde tabakalarının eriyerek meydana getirdiği derin çukurların yeraltı sularıyla dolmasıyla veya yeraltı mağaralarının tavanlarının çökmesiyle oluşmuş bir göl.

Obruğun içindeki gölün çevresinde Roma Dönemine ait eski bir yerleşim alanı bulunuyor. Burada Roma Dönemine ait yerleşim kalıntıları ile kaya mezarlarını görebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Kayalara oyulmuş tarihi buzdolapları!Kayalara oyulmuş tarihi buzdolapları!
İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

10 yıl önce öldüğünü düşünen ailesi tarafından bulundu

10 yıl önce öldüğünü düşünen ailesi tarafından bulundu

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

Sadakatsiz dizisine yorumlar gecikmedi!

Sadakatsiz dizisine yorumlar gecikmedi!

Kardashian ailesi photoshopu abartınca eleştiriler yağdı

Kardashian ailesi photoshopu abartınca eleştiriler yağdı

İlginizi Çekebilir

Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!

Tepkiler çığ gibi büyüdü: Çifte standart!

Bir yarışmaya katıldı hayatı komple değişti!

Bir yarışmaya katıldı hayatı komple değişti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!

Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Yılanların basacağına inanılıyor!

Yılanların basacağına inanılıyor!

Diğer Haberler

Karaman Taşkale nerede, nereye bağlı? Karaman Taşkale hakkında bilgi - Taşkale tarihi

Kayalara oyulmuş tarihi buzdolapları!

Karatay Medresesi nerede? Karatay Medresesi kime ait, hangi devlete ait? Karatay Medresesi Konya

Selçuklulardan günümüze: Karatay Medresesi

Gilindire Mağarası nerede? Gilindire Mağarası yol tarifi, hikayesi, giriş ücreti

Dünyanın 8. harikası!

Güzelcehisar Lav Sütunları nerede? Güzelcehisar Lav Sütunları nasıl gidilir? Lav Sütunları Bartın

Dünyada yalnızca 4 tane bulunuyor!

Safranbolu Taş Teras nerede? Safranbolu Taş Teras nasıl gidilir? Sırçalı Kanyonu yol tarifi

Fotoğraf çektirmek için buraya akın ediyorlar!

Koronavirüs olmayan yerler - Koronavirüs vakasının olmadığı ülkeler

Koronavirüs'ün uğramadığı yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.