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Kararan karnabahar yenir mi? Eğer lekelendiyse...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 01.12.2020 12:30 | Son Güncelleme:
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Kararan karnabahar yenir mi? Eğer lekelendiyse...

Aldığınız karnabahar üzerinde kahverengi lekeler ne anlama geliyor, kararan karnabahar yenir mi? İşte detaylar...

Beyaz çiçeklerini görüp aldığımız karnabahar, buzdolabında bir süre bekledikten sonra kararmaya başlar. Kimisi kararan karnabaharı yemez, kimisi de bir şey olmaz deyip pişirir. Peki, bu iki davranıştan hangisi doğru?

KARNABAHAR ÜZERİNDE OLUŞAN LEKELER NE ANLAMA GELİR?

Karnabahar üzerinde oluşan lekelerin nedeni oksidasyondur. Oksidasyon; sebzenin ışık ve havaya uzun süre maruz kalmasından sonra oluşan renk dönüşümüdür. Bu oksidasyon durumunu elma ve kırmızı ette de görebiliriz.

Oksidasyona uğrayan karnabaharı tüketmenin bir zararı yoktur. Sadece görsel olarak zarar verir, sağlığınızı olumsuz anlamda etkilemez. Elbette tüm çicekler oldukça koyu bir renk aldıysa tüketmeyiniz. Karnabaharlar yumuşamadığı sürece afiyetle yiyebilirsiniz.


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