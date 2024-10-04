Kararını açıkladı! Müge Anlı Narin'le ilgili yayın yasağına uymayanlara isyan etti! 'Ben enayi miyim?'

41 yaşındaki bir çocuk annesi Esra Can isimli kadın, Aşk yaşadığı Hasan Bakır tarafından 3 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya katıldı. Birçok kadının da dolandırıcılık ihbarında bulunduğu Hasan Bakır, yayına katıldı.

TAVIRLARI SİNİRLENDİRDİ!

Yüzünü göstermeden canlı yayına katılan Hasan Bakır ise tavırlarıyla Müge Anlı'yı çileden çıkardı. "Safsata" diyerek konuşan iddiaların odağındaki Bakır, ağlayarak para istediğine dair ses kayıtlarının olduğu Müge Anlı'ya 'Yalan' yanıtını verdi.

Anlı da "Siz beni yalancı çıkarıyorsunuz. İsterseniz vereyim kayıtları yayına. Ben sizin pastanede tanıştığınız kadın değilim beyefendi. Benim yayınıma safsata diyemezsin!" sözleriyle tepki gösterdi.

YAYIN YASAĞI SÖZÜNÜ DUYUNCA ÇILDIRDI!

Anlı, avukatıyla birlikte gelen Hasan Bakır'ın avukatıyla birlikte gelmesinin nedeninin yayın yasağı getirmek olduğunu söyledi. Ünlü sunucu ise "Yayın yasağı koydurmanın yeri ATV stüdyosu değil. Yayın yasağı koydurmak istiyorsanız bu konuda geçerli gerekçeleriniz varsa ben size Çağlayan Adliyesi'ne gitmenizi öneririm." dedi.

"YAYIN YASAĞINA UYMAYACAĞIM. BEN ENAYİ MİYİM?"

Narin'le ilgili yayın yasağına uymayanlara da tepki gösteren Anlı, "Narin'le ilgili yayın yasağına uymayanlara dair yaptırım ortaya çıkmadığı müddetçe ben yayın yasağına uymayacağım. Burada enayi yok. Hep ben mi enayiyim? Öyle canın istediği zaman yayın yasağı yok." sözleriyle isyan etti.