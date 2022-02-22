Kararmaya yüz tutan muzları lezzetle harmanlayıp değerlendirin: Muz topları tarifi

Muz topları tatlı krizlerinizde sadece sizi değil, sevdiklerinizi de büyüleyecek; çünkü hem tadı harika hem her türlü süsmeye açık. İstediğiniz gibi şekil verebileceğiniz, istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz bu atıştırmalığa mutlaka şans verin. Üstelik malzemeler listesindeki pek çok madde aslında değişime açık, "farklılıklar zenginliktir" kuralı burada da işliyor. Örneğin, fındık yerine ceviz kullanabilir, topları Hindistan cevizi ile kaplamak yerine benmari usulü eritilen çikolata ile kaplayabilirsiniz. İsteğe göre karışımın içine tarçın da ekleyebilir, hatta bu tarifi kakao ile de deneyebilirsiniz. Aniden bastıran tatlı krizleri, çat kapı gelen misafirler için çay yanına lokmalık harika bir tarif. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun!

MUZ TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

2 adet olgunlaşmış muz

1-1,5 paket petibör bisküvi

1 avuç dövülmüş fındık

1 su bardağı Hindistan cevizi

Bulamak için 4-5 yemek kaşığı süt

İsteğe göre kakao, tarçın

HAZIRLANIŞI