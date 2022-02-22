Kararmaya yüz tutan muzları lezzetle harmanlayıp değerlendirin: Muz topları tarifi

Muz topları tatlı krizlerinizde sadece sizi değil, sevdiklerinizi de büyüleyecek; çünkü hem tadı harika hem her türlü süsmeye açık. İstediğiniz gibi şekil verebileceğiniz, istediğiniz gibi süsleyebileceğiniz bu atıştırmalığa mutlaka şans verin. Üstelik malzemeler listesindeki pek çok madde aslında değişime açık, "farklılıklar zenginliktir" kuralı burada da işliyor. Örneğin, fındık yerine ceviz kullanabilir, topları Hindistan cevizi ile kaplamak yerine benmari usulü eritilen çikolata ile kaplayabilirsiniz. İsteğe göre karışımın içine tarçın da ekleyebilir, hatta bu tarifi kakao ile de deneyebilirsiniz. Aniden bastıran tatlı krizleri, çat kapı gelen misafirler için çay yanına lokmalık harika bir tarif. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun!
MALZEMELER
2 adet olgunlaşmış muz
1-1,5 paket petibör bisküvi
1 avuç dövülmüş fındık
1 su bardağı Hindistan cevizi
Bulamak için 4-5 yemek kaşığı süt
HAZIRLANIŞI
Genişçe bir kapta olgunlaşmış muzları ezin.
Ardından bisküvileri un haline gelecek şekilde rondodan geçirin.
Muzu ve bisküviyi güzelce harmanlamak için iyice yoğurun.
Fındığı karışıma ekleyin ve yoğurmaya devam edin.
Dilerseniz karışıma kakao ekleyebilirsiniz.
Yoğurma işlemi bittikten sonra geniş bir tepsi içine Hindistan cevizini yayın.
Karışımın bulunduğu kaptan ufak bezeler elde edin ve bu bezeleri elinizde yuvarlayın.
Yuvarlama işleminde elinizi bir miktar sütle ıslatarak toplara daha güzel şekil verebilirsiniz, süt yoksa yuvarlama işlemi için su da kullanabilirsiniz.
Atıştırmalık lokmaların ne kadar büyük olmasını isterseniz o ölçüde elinize alarak yuvarlayın.
Elde ettiğiniz muzlu topları Hindistan cevizi koyduğunuz tepsiye dizin ve topların her tarafını bulayın.
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