Kararmış ocakları ilk günkü haline döndürmek mümkün! Amonyak, karbonat...

Mutfağınız ne kadar temiz olursa olsun eğer ocağınız kararmaya başladıysa bu durum mutfağınızda kirli bir görünüm oluşmasına neden olabilir. Bunun için yapılması gereken ilk şey tabii ki düzenli temizlik, çünkü bu sayede yağ ve kir kalıntıları sertleşmez böylece kimyasal içerikli sağlıksız ürünlere gerek kalmadan ocaklarınızı parlatabilirsiniz. İşte sizin için çok sevdiğiniz ocağınıza eski parlaklığını kazandırmak için uygulayabileceğiniz o yöntemler…

1. SABUN KULLANIN

Ocaklarınızı su ve sabun kullanarak temizleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle sabunu rendeleyerek derin bir kaba koymanız gerekiyor. Sonrasında kaynattığınız sıcak suyu bu kabın içine boşaltın ve ocak gözlerini de aynı kabın içine atın. Yaklaşık 24 sat kadar beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Bu işlemin ardından bir bulaşık teli yardımıyla yumuşak hareketlerle ocak gözlerini ovun ve yeniden durulayın. Sonrasında yerlerine takabilirsiniz.

2. SICAK SU

Sıcak su da ocak temizliğinde tercih edilen bir yöntem. Ocak gözlerini sıcak suyun içinde bir süre beklettikten sonra ocak gözlerini ve ızgaralarını mikrofiber ya da yumuşak dokulu bir bez yardımıyla narin bir şekilde silebilirsiniz.