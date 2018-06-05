Kilo vermek için yemeklerinize dikkat ediyor fakat tartıda bir oynama olmuyorsa dikkat etmeniz gereken birkaç konu daha var. Vücudumuzda bulunan yağ yakıcı hormon (leptin)'in harekete geçtiği saat aralığı gece vaktidir. Siz uyurken bu hormonun aktif olması demek yağ yakımınızın son sürat devam etmesi anlamına gelmektedir.

İşte bu hormonun düzgün ve aktif bir şekilde salgılanabilmesi için yemek yeme sürelerine ve saatlerine dikkat etmek gerekiyor. Gece 2/6 arası leptinin salgılanabilmesi için akşam 8'den sonra yemek işini bitirmiş olmanız gerekiyor.

"Light ürünlerden uzak durun"

"Şekersiz" olarak adlandırılan tatlandırıcıları Canan Hoca önermiyor. Canan Hoca'ya göre aspartam olarak bilinen E-951 kodlu katkı maddesinin zehirden bir farkı yok. Bu katkı maddesi vücuda girdiği zaman hareket etmek gerekmektedirt ve aynı zamanda bu madde hücrelerinizde alkole dönüşmektedir. Yani bu maddenin glukoz şurubundan hiçbir farkı yok. Aynı özelliklere sahip iki madde kanser hücrelerini beslemekte...

"D vitamini oldukça önemli"

Vücudunuzda D vitamini eksikse zayıflamanız çok zor. Bu sebeple yaz vakti muhakkak güneşten faydalanın. Kış vakti ise dışarıdan D vitamini takviyesi alabilirsiniz. Bu süreçte bol bol tüketmeniz gereken yiyecekler; süt, balık, yumurta, tereyağı, yulaf ezmesi. Vücudunuz D vitamini yönünden zayıfsa hormonlar düzgün üretilmez ve ayrıca kemikler güçsüz kalır.

"Ambalajlı gıdalar kanser ve kısır yapıyor"

Paketli gıdalar ne yazık ki doğurganlığı azaltan ürünler arasında yer alıyor. Sık sık şeker tüketimi, paketli gıdaların tüketimi kansere ve kısırlığa davetiye çıkarıyor. Sağlıklı bir birey olmak ve sağlıklı nesiller istiyorsanız paketli ürünlerden muhakkak uzak durmalısınız.