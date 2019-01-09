YEMEK

Karatay konuştu: Yemekten sonra çay içilmez!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 09.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Canan Karatay altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Karatay, 'Yemekten sonra çay içmeyin' dedi.

Karatay konuştu: Yemekten sonra çay içilmez!

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan 'Ekrem Açıkel'le Gündem Özel' programının konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay izleyicilere sağlıklı beslenme üzerine altın değerinde tavsiyeler verdi.

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytini bol bol tüketmek gerektiğini anlatan Karatay, zeytinin en sağlıklı meyve olduğunu ifade söyledi.

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Şeker bağımlılığına da dikkat çeken Karatay, şekerin vücudumuz için adeta bir zehir olduğunu söyleyerek, gün içinde sık sık tükettiğimiz çaya da şeker yerine tereyağı eklenerek içilmesini tavsiye etti. Şekerin kanseri beslediğinin altını çizen Karatay, şeker kullanımına bağlı olarak yıllar içinde hastalıkların arttığını ifade etti.

Karatay, seveni kadar sevmeyenin de çok olduğu kelle paça, işkembe, kokoreç gibi yemeklerinde çok faydalı olduğunu söyledi.

Kurtlu elma yenmeli

Meyve sebzede organik ürünlerin tercih edilmesini, özellikle kurtlu elmaların tüketilmesini aktaran Karatay, tarım ürünlerinde fazla ilaçlama ve hibrit tohum kullanımının tehlikelerine dikkat çekti.

Yemekten sonra çay içilmez

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Demir emilimini azalttığı gerekçesiyle Karatay, yemekten sonra çay içilmemeli uyarısında bulundu. Yine yaygın bir alışkanlık olan yemekten sonra maden suyu içmenin ise bir zararı olmadığını aktardı.

Bozulan ağız tadı için kaya tuzu gargarası yapılmasını tavsiye eden Karatay, kaya tuzunun şeker yeme isteğini azalttığını aktardı.

Hazır şuruplu, kremalı kahveler konusunda ise Karatay, 'En sağlıklı kahve sade Tük kahvesidir' dedi.

Orta gelirli günde 10 yumurta yesin

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Bütçeye uygun sağlıklı beslenme için Karatay, günde 10 yumurta yenilmesini söyledi.

Sağlıklı bir yaşam için atılacak ilk adım için ise Karatay; bol tuzlu su içilmesini tuzun ise kristal kaya tuzu olmasını söylerek 'tuz olmadan hayat olmaz' dedi.

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