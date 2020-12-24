Karatay Medresesi nerede? Karatay Medresesi kime ait, hangi devlete ait? Karatay Medresesi Konya

Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Konya özellikle Selçuklu dönemine ait bir çok esere sahip. Selçuklu mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan bu güzel eserler taş işçiliği noktasında zirveyi yapmış durumda. Bu eserlere baktığınızda tam anlamıyla taşın sanata dönüştüğünü görüyorsunuz. İşte bu nadide Selçuklu eserlerinden biri de Karatay Medresesi.

Karatay Medresesi hangi devlete ait, kime ait diye soracak olursanız Selçuklu dönemine ait bir yapı. Konya tarihi yapılar içinde 'Çini Eserler Müzesi' olarak kullanılan Karatay Medresesi, 1251 yılında Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykâvus zamanında Emir Celâleddin Karatay tarafından yaptırılmış. Medresenin iç dizaynı mozaik ve plaka çiniler ile kaplanmış. Mimarının Muhammed Bin Havlan olduğu tahmin ediliyor. Anadolu'daki bir çok medrese gibi Karatay Medresesi'nin yapılma amacı da zamanında hadis ve tefsir ilimleri üzerinden insan yetiştirmek üzerine inşa edilmiş.

KARATAY MEDRESESİ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Kapalı Avlulu Medrese grubunda olan yapının beden duvarları taştan, kubbe ve tonozlar tuğladan inşa edilmiş. Yapıda taş olarak sille taşı kullanılmış. Medrese tek kattan oluşuyor.