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Karatay Medresesi nerede? Karatay Medresesi kime ait, hangi devlete ait? Karatay Medresesi Konya

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 24.12.2020 16:18 | Son Güncelleme:
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Karatay Medresesi nerede? Karatay Medresesi kime ait, hangi devlete ait? Karatay Medresesi Konya

Karatay Medresesi Konya'nın en önemli tarihi değerlerinden biri. Günümüzde Çini Eserler Müzesi olarak hizmet veren medrese Konya gezilecek yerler listelerinin olmazsa olmazlarından.

Bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Konya özellikle Selçuklu dönemine ait bir çok esere sahip. Selçuklu mimarisinin tipik özelliklerini taşıyan bu güzel eserler taş işçiliği noktasında zirveyi yapmış durumda. Bu eserlere baktığınızda tam anlamıyla taşın sanata dönüştüğünü görüyorsunuz. İşte bu nadide Selçuklu eserlerinden biri de Karatay Medresesi.

karatay medresesi

Karatay Medresesi hangi devlete ait, kime ait diye soracak olursanız Selçuklu dönemine ait bir yapı. Konya tarihi yapılar içinde 'Çini Eserler Müzesi' olarak kullanılan Karatay Medresesi, 1251 yılında Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykâvus zamanında Emir Celâleddin Karatay tarafından yaptırılmış. Medresenin iç dizaynı mozaik ve plaka çiniler ile kaplanmış. Mimarının Muhammed Bin Havlan olduğu tahmin ediliyor. Anadolu'daki bir çok medrese gibi Karatay Medresesi'nin yapılma amacı da zamanında hadis ve tefsir ilimleri üzerinden insan yetiştirmek üzerine inşa edilmiş.

KARATAY MEDRESESİ MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Kapalı Avlulu Medrese grubunda olan yapının beden duvarları taştan, kubbe ve tonozlar tuğladan inşa edilmiş. Yapıda taş olarak sille taşı kullanılmış. Medrese tek kattan oluşuyor.

Selçuklu dönemi taş işçiliğinin önemli bir örneği olan Karatay Medresesi'nin kapısının üzerinde yapımı ile ilgili kitabeler, diğer yüzeylerinde ise seçme ayet ve hadisler kabartma olarak yüzeye işlenmiş. Mukarnası oluşturan iki yanda oldukça büyük boyutta işlenmiş bitki motifleri bulunuyor.

karatay medresesi

Karatay Medresesi'nin taç kapının üst kısmında Selçuklu sülüsü ile yazılmış bir kitabe bulunuyor. Kitabe Tevbe Süre 'sinin 120. ayetinin son bölümü ile başlıyor. Taç kapının cephesini alt ve üst olmak üzere iki bölüme ayıran ve giriş kapısının sağ ve sol yanlarında bulunan yazı levhalarında ise Neml Suresi'nden bir ayet sülüs yazı ile kabartma olarak yazılmış. Medresenin giriş kapısının çevresindeki bordürlerin arasında yanlarda 13’er, üstte 11 adet olmak üzere toplam 37 hücreciğin içinde 26 hadis-i şerif kabartması bulunuyor.

KARATAY MEDRESESİ NEREDE

karatay Medresesi Konya ili sınırları içinde bulunuyor. Konya'nın tam merkezinde bulunan bu güzel medrese konum olarak Konya'nın Selçuklu İlçesi, Ferhuniye Mahallesi, Adliye Bulvarı'nda Aladdin Tepesi'nin kuzeyinde yer alıyor.

Burayı gezdikten sonra medreseye yakın konumda olan İnce Minare Taş Eserler Müzesini, II. Kılıçarslan Köşkünü, Alaeddin Keykubad Camiyi ziyaret edebilirsiniz.

KARATAY MEDRESESİ GİRİŞ ÜCRETİ

Karatay Medresesi'nin giriş ücreti 10 TL. Burada müze kart geçerli.

KARATAY MEDRESESİ ZİYARET SAATLERİ

Karatay Medresesi'nin ziyaret saatleri aşağıdaki gibi. Burası hafta sonları kapalı bilginiz olsun.

Yaz Dönemi
1 Nisan - 1 Ekim
Açılış Saati: 10:00
Kapanış Saati: 17:00

Kış Dönemi
1 Ekim - 1 Nisan
Açılış Saati: 09:00
Kapanış Saati: 17:00

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