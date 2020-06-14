Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde konusu nedir, oyuncuları kimler? Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde nerede ve hangi yıl çekildi?

Karayip Korsanları Gizemli Denizlerde filmi sinemalarda gösterimi 19 Mayıs 2011'de gösterime girdi. Film Hawaii'nin Oahu adasında çekildi. Filmin yönetmen koltuğunda Rob Marshall oturuyor. Macera, aksiyon ve fantastik türde olan filmde Kaptan Jack Sparrow'un tehlikeli sulardaki hikayesi anlatılıyor. Serinin ilk üç filmi de büyük başarı yakalamıştı.

KARAYİP KORSANLARI 4: GİZEMLİ DENİZLERDE KONUSU NEDİR?

Gizemli Angelica ile yolları kesişen Jack Sparrow, bunun aşk olduğundan emin değildir, yoksa bu kadın onu efsanevi Gençlik Pınarı'nı bulmak için kullanmakta mıdır? Kadın onu efsane korsan Kara Sakal'ın gemisi “Kraliçe Anne'in İntikamı”na bindirdiğinde kendisini beklenmedik bir maceranın ortasında bulur ve kimden daha çok korkması gerektiğini bilemez.

KARAYİP KORSANLARI 4: GİZEMLİ DENİZLERDE OYUNCULARI

Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde filmi oyuncu kadrosunda Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane, Judi Dench yer alıyor.

