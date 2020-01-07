Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı oyuncuları, konusu ve Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı fragmanı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminde Johnny Depp, ikonik, heyecan verici anti-kahraman Jack Sparrow rolü ile filme geri dönüyor. Joachim Rønning, Espen Sandberg ikilisinin yönetmen koltuğunu paylaştığı filmin senaryosu Jeff Nathanson’a ait. İşte Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) konusu, oyuncuları ve fragmanı…

KARAYİP KORSANLARI 5 SALAZAR’IN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU NE?

Çılgın maceralara atılan talihsiz Jack Sparrow yaklaşan kötü kaderin rüzgarını hissetmeye başlamıştır. Korkunç Kaptan Salazar tarafından yönetilen ölümcül hayalet korsanlar, Jack hariç denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni'nden kaçmıştır ve Jack'in hayatta kalmak için tek umudu efsanevi Poseidon Asası'nı bulmaktır. Jack Sparrow, asayı bulmak için güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve Kraliyet Donanmasından Henry adında dik başlı, genç bir denizciyle pek de kolay olmayan bir anlaşma yapmak zorundadır.

Küçük ve külüstür gemisi Dying Gull'un dümenindeki Jack Sparrow, yalnızca kötü kaderini tersine çevirmenin değil, şu ana kadar karşılaştığı en dişli ve korkunç düşmandan kendini nasıl kurtaracağının da yollarını aramaktadır.