'Karbondioksit seviyesi en son bu kadar yükseldiğinde Güney Kutbu'nda ağaçlar vardı'

"Dünyanın atmosferinde en son ne zaman bugünkü kadar çok karbondioksit vardı?" sorusunun yanıtını arayan bilim insanları bu olduğunda Güney Kutbu civarında kayın ve kozalaklı ağaçların yetiştiği, deniz seviyesinin şimdikinden 20 metre daha yüksek olduğu ve küresel sıcaklıkların da 3-4 derece daha fazla olduğu tespitini yaptı.

Tortulları ve bitki fosillerini inceleyen uzmanlar, Güney Kutbu civarındaki sıcaklıkların Pliyosen çağda şimdikinden 20 derece daha fazla olduğunu ortaya koydu.

BUZUL ÇAĞINA BU DÖNEMDE GİRİLDİ

Pliyosen Çağ, yaklaşık 5 milyon yıl öncesinden 2 milyon yıl öncesine dek süren üçüncü jeolojik çağın son dönemi olarak biliniyor. Daha önce başlayan küresel soğuma eğilimi bu çağda da devam etti, kutup buzulları büyüdü ve dönemin sonlarına doğru buzul çağına girildi.

Günümüz memelileri bu dönemde ortaya çıkarken; pek çok soyu tükenmiş tür de bu dönemde yaşadı. Bu dönemin en önemli olaylarından biri de yüksek primatların —ilk insanlar da dahil- ortaya çıkması oldu.

'GRÖNLAND VE BATI ANTARKTİKA OLMAZDI'