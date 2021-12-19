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Kardan dolayı Antalya-Konya yolunda kalanlara jandarma yardım etti

19.12.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardan dolayı Antalya-Konya yolunda kalanlara jandarma yardım etti

Antalya- Konya kara yolunun Alacabel mevkisinde kar yağışı nedeniyle yolda kalanların yardımına jandarma ekipleri yetişiyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede yolda kalan vatandaşlara Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çorba ve yiyecek ikram edildi.

Kar küreme ve tuzlama çalışması yapılan bölgede, arazi tipi araçlarla devriye gezen jandarma ekipleri, yolda kalan otomobillerin lastiklerine zincir taktı, kara saplanan araçları kurtardı.

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