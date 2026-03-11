Mynet Trend

Başkentte olay heykel! Trump ve Epstein'i ünlü pozla tasvir ettiler

ABD’nin başkenti Washington DC’de Kongre Binası yakınlarına yerleştirilen ve Donald Trump ile Jeffrey Epstein’ı Titanic filmindeki ünlü sahneyi andıran bir pozda tasvir eden heykel büyük tartışma yarattı. Anonim bir sanatçı grubu tarafından yerleştirilen yaklaşık 3,5 metrelik eser kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Başkentte olay heykel! Trump ve Epstein’i ünlü pozla tasvir ettiler
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’nin başkenti Washington DC’de Kongre Binası yakınlarına yerleştirilen dikkat çekici bir heykel gündem oldu. Yaklaşık 3,5 metre yüksekliğindeki heykelde ABD Başkanı Donald Trump ile pedofili suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein birlikte tasvir edildi.

Başkentte olay heykel! Trump ve Epstein’i ünlü pozla tasvir ettiler 1

Anonim sanatçılardan oluşan “The Secret Handshake” adlı grup tarafından yerleştirildiği belirtilen heykelde, Trump’ın Epstein’a arkadan sarıldığı görülüyor. Eserin, Titanic filmindeki Jack ve Rose karakterlerinin gemideki ikonik sahnesini taklit ettiği dikkat çekti.

Başkentte olay heykel! Trump ve Epstein’i ünlü pozla tasvir ettiler 2

HEYKEL ALTIN RENGİNE BOYANDI

Altın rengine boyanan heykelin üzerine yerleştirilen yazıda, filmdeki Jack ve Rose’un trajik aşk hikâyesine gönderme yapılarak Trump ile Epstein arasındaki ilişkiye dikkat çekildi. Yazıda, “Jack ve Rose’un trajik aşk hikâyesi lüks yolculuklar, çılgın partiler ve gizli çıplak çizimler üzerine kuruluydu. Bu anıt ise Donald Trump ile Jeffrey Epstein arasındaki benzer bağı hatırlatıyor” ifadeleri yer aldı.

Başkentte olay heykel! Trump ve Epstein’i ünlü pozla tasvir ettiler 3

PANKARTLAR DA YERLEŞTİRİLDİ

Heykel ile United States Capitol arasına yerleştirilen 10 pankartta ise Trump ve Epstein’ın birlikte çekilmiş fotoğrafları sergilendi. Pankartlarda “Amerika’yı Yeniden Güvenli Kıl” sloganının yer aldığı ve ABD Adalet Bakanlığı logosunun kullanıldığı görüldü.

Ancak dikkat çeken bir detay olarak, “adalet” kelimesinin üzerinin kapatıldığı belirtildi.

Başkentte olay heykel! Trump ve Epstein’i ünlü pozla tasvir ettiler 4

