Otobüste dehşet! Kendini ateşe verdi, faciada en az 6 kişi öldü

İsviçre’de bir yolcu otobüsünde çıkan yangın büyük bir trajediye yol açtı. İlk belirlemelere göre bir kişinin üzerine benzin döküp kendini ateşe vermesi sonucu çıkan yangında en az 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Olay, İsviçre’nin Fribourg kantonuna bağlı Kerzers kasabasında meydana geldi. Yerel saatle akşam saatlerinde bir posta otobüsünde çıkan yangın kısa sürede aracı tamamen sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KİMLİK TESPİTİ GÜNLER SÜREBİLİR

Fribourg Kantonu Polisi, yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerinin belirlenmesinin birkaç gün sürebileceğini açıkladı. Yetkililer, yangının şiddeti nedeniyle adli incelemelerin devam ettiğini ve kapsamlı bir kimlik tespit çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Polis sözcüsü Martial Pugin, gerekli adli çalışmaların sürdüğünü ve sürecin ne kadar süreceğinin henüz net olmadığını belirtti.

“KASITLI BİR EYLEM OLABİLİR”

İlk bulgular, olayın kasıtlı bir eylem olabileceğine işaret ediyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bir kişinin otobüs içinde üzerine benzin döktükten sonra kendini ateşe verdiği öne sürüldü.

Polis yetkilileri şu aşamada terör bağlantısına dair herhangi bir bulgu bulunmadığını ancak olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu açıkladı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Yangında 5 kişinin ağır yaralandığı, ayrıca bazı yolcuların olay yerinde ayakta tedavi edildiği bildirildi. Yaralılar ambulanslar ve bir kurtarma helikopteriyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

