Kardashian ailesinin Noel fotoğrafı photoshop teorilerini ateşledi, sosyal medyanın gündemine oturdu

Kim Kardashian ve ailesi yılın son çeyreğinde beraber zaman geçirmek için Noel tatiline çıktı. Noel’in öncesinde bir araya gelen aile tatil için Tahoe Gölü’nü seçti. Kim Kardashian aile tatilinden en güzel görüntüleri sosyal medya hesabın paylaştı. Aile fotoğrafının yayınlanmasından sonra sosyal medya kullanıcıları duruma el attı. Fotoğrafa yakınlaşan kullanıcılar photoshop hatasını anında keşfetti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜLER

Kim Kardashian tarafından paylaşılan aile fotoğrafında Khloe, Kourtney, Kendall ve Scott yer aldı. Aynı zamanda Kris Jnner ve Corey Gamble’de karede kendisine yer buldu.

Oldukça mutlu görünen bir aile fotoğrafı olmasına rağmen uzun süre bakılınca kare tuhaf hissettirdi. Sosyal medya kullanıcılarına göre söz konusu aile fotoğrafı aslında hiç olmayan bir tatil reklamı gibi gözüküyordu. Hatta arka fonun fotoğrafa daha sonradan eklendiğine dair iddialar bile ortaya atıldı. Sosyal medyada Kim Kardashian’ı uyaranların yanında konuyu yaratıcı bir şekilde ti’ye alan isimlerde çıktı.





