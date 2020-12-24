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Kardashian ailesinin Noel fotoğrafı photoshop teorilerini ateşledi, sosyal medyanın gündemine oturdu

Seray Üstün Seray Üstün 24.12.2020 15:52 | Son Güncelleme:
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Kardashian ailesinin Noel fotoğrafı photoshop teorilerini ateşledi, sosyal medyanın gündemine oturdu

Kardashian-Jenner ailesi olarak bilinen dünyanın en popüler ailesi eğlence, moda tasarımı ve iş alanlarını adeta abluka altına aldı. Her köşeden bir Kardashian’a rastlayacağımız sosyal medyada da bu aile oldukça popüler. Sosyal medya paylaşımları sık sık gündem olan Kardashian ailesi bu sefer de photoshop eleştirilerine maruz kaldı.

Kim Kardashian ve ailesi yılın son çeyreğinde beraber zaman geçirmek için Noel tatiline çıktı. Noel’in öncesinde bir araya gelen aile tatil için Tahoe Gölü’nü seçti. Kim Kardashian aile tatilinden en güzel görüntüleri sosyal medya hesabın paylaştı. Aile fotoğrafının yayınlanmasından sonra sosyal medya kullanıcıları duruma el attı. Fotoğrafa yakınlaşan kullanıcılar photoshop hatasını anında keşfetti.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜLER

kim kardashian

Kim Kardashian tarafından paylaşılan aile fotoğrafında Khloe, Kourtney, Kendall ve Scott yer aldı. Aynı zamanda Kris Jnner ve Corey Gamble’de karede kendisine yer buldu.

kim kardashian2

Oldukça mutlu görünen bir aile fotoğrafı olmasına rağmen uzun süre bakılınca kare tuhaf hissettirdi. Sosyal medya kullanıcılarına göre söz konusu aile fotoğrafı aslında hiç olmayan bir tatil reklamı gibi gözüküyordu. Hatta arka fonun fotoğrafa daha sonradan eklendiğine dair iddialar bile ortaya atıldı. Sosyal medyada Kim Kardashian’ı uyaranların yanında konuyu yaratıcı bir şekilde ti’ye alan isimlerde çıktı.

Inkedkim kardashian twitter_LI

Inkedkim kardashian3_LI

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