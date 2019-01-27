Kardeş Çocukları dizisi konusu nedir? Oyuncular kimler? Kardeş Çocukları'nda kim hangi rolde?

Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç, Afra Saraçoğlu, Murat Daltaban, Alara Turan, Batuhan Ekşi ve Nilay Erdönmez'in paylaştığı Kardeş Çocukları, bu akşam Star TV'de ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak. Dizinin başrol oyucularından Ayça Bingöl canlandırdığı Ümran adlı karakterle izleyenleri derinden etkileyecek.
KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?
Tıp dünyasının aktivist yanıyla dikkat çeken ünlü profesörü Yıldırım Saner'in gençlik yıllarında tanıdığı Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay'la (Nur Fettahoğlu) yeniden bir araya gelmesiyle dizide izleyiciyi şoke edecek sırlar ortaya çıkacak. Mehmet Aslantuğ, ön hazırlık çalışmalarına aylar öncesinden çalışmaya başladığı karakteri şöyle anlatıyor; "Yıldırım Saner hipokrat yeminine layıkıyla bağlı bir adam. 10 küsur yıl Afrika’da, Asya’da, Balkanlar’da sadece hekim olarak şifa dağıtmak için dolaşmış bir doktor Yıldırım. Yıllar sonra Türkiye'ye dönüyor ve kendi yaşam öyküsüyle ilgili büyük sürprizler, hüzünler, coşkular ve travmalarla yüzleşiyor" diyor.
KARDEŞ ÇOCUKLARI 1. BÖLÜM FRAGMANI
YILDIRIM SANER- MEHMET ASLANTUĞ
Yıllar önce bir gençlik hatasıyla, eti tırnaktan ayırmış, kardeşi kardeşe düşman etmiş, Ümran’ın hatırasını kalbinde kapanmayan bir sızı olarak taşırken, arkasında bıraktığı enkazdan habersizdir. Yıllar sonra, düşman kız kardeşlerin hayatına yeniden girdiğinde, sadece aşk ve pişmanlıkla değil, kendisinden saklanan büyük sırla da sınanacaktır.
ÜMRAN ÇETİN- AYÇA BİNGÖL
Aile içi şiddetin her türlüsünü görmüş, kendini bütün kalbiyle kızına adamış güçlü bir annedir Ümran. Elini kolunu bağlayan sırrıyla, kızı uğruna evlenmek zorunda kaldığı Cemal’in akıl almaz zalimliği, Ümran’ın yolunu yıllardır düşman olduğu kız kardeşine ve acısını bir ömür bağrına bastığı, ölümsüz ihanete çıkarır.
HAYAT ÇETİN- AFRA SARAÇOĞLU
Adı gibi hayat dolu bir genç kızken, babası tarafından kapatıldığı kömürlükte 1 yıl boyunca mahsur tutulur ve adını gazetelerin üçüncü sayfasına yazdırır. Kurtulup annesine kavuşma hayalleri kurarken, kendini İstanbul cemiyetinin seçkin ismi Umay Karay’ın yeğeni olarak bulur. Teyzesinin pırıltılı dünyasında, gerçek ve yalanın birbirine karıştığı yepyeni bir hayata adım atar.
VOLKAN DEMİR- FURKAN ANDIÇ
Refik’in maddi manevi tüm desteğini arkasına alarak, hayatını hiç bitmeyen bir partide gibi yaşayan Volkan’ın renkli hayat tarzı; içinde sakladığı karanlıktan korkan küçük bir çocuğun yüzüne taktığı, şeytan tüyü maskesidir sadece. Hayal’in rüyalarını süsleyen Volkan’ın maskesini Hayat’ın aşkı düşürecektir.
UMAY KARAY- NUR FETTAHOĞLU
Kaderine çocuk yaşta meydan okumuş, doğduğu hayatı arkasına bakmadan terk edip, kendine bambaşka bir hayat kurmuştur. Güzellik ve cesaretten aldığı gücü, genç yaşta yaptığı ‘’başarılı’’ bir evlilikle taçlandırıp; kendini pırıltılı bir marka haline getirmişken, geçmişini yıllar sonra kanlı canlı karşısında bulmak Umay Karay için, marka değerinin düşmesinden başka bir şey değildir.
HAYAL KARAY - ALARA TURAN
Varlığını bile bilmediği kuzeni Hayat’a kavuşması, Hayal’i kökten değiştirecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum