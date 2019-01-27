Kardeş Çocukları dizisi konusu nedir? Oyuncular kimler? Kardeş Çocukları'nda kim hangi rolde?

KARDEŞ ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR? Tıp dünyasının aktivist yanıyla dikkat çeken ünlü profesörü Yıldırım Saner'in gençlik yıllarında tanıdığı Ümran (Ayça Bingöl) ve Umay'la (Nur Fettahoğlu) yeniden bir araya gelmesiyle dizide izleyiciyi şoke edecek sırlar ortaya çıkacak. Mehmet Aslantuğ, ön hazırlık çalışmalarına aylar öncesinden çalışmaya başladığı karakteri şöyle anlatıyor; "Yıldırım Saner hipokrat yeminine layıkıyla bağlı bir adam. 10 küsur yıl Afrika’da, Asya’da, Balkanlar’da sadece hekim olarak şifa dağıtmak için dolaşmış bir doktor Yıldırım. Yıllar sonra Türkiye'ye dönüyor ve kendi yaşam öyküsüyle ilgili büyük sürprizler, hüzünler, coşkular ve travmalarla yüzleşiyor" diyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 1. BÖLÜM FRAGMANI

YILDIRIM SANER- MEHMET ASLANTUĞ

Yıllar önce bir gençlik hatasıyla, eti tırnaktan ayırmış, kardeşi kardeşe düşman etmiş, Ümran’ın hatırasını kalbinde kapanmayan bir sızı olarak taşırken, arkasında bıraktığı enkazdan habersizdir. Yıllar sonra, düşman kız kardeşlerin hayatına yeniden girdiğinde, sadece aşk ve pişmanlıkla değil, kendisinden saklanan büyük sırla da sınanacaktır.

ÜMRAN ÇETİN- AYÇA BİNGÖL

Aile içi şiddetin her türlüsünü görmüş, kendini bütün kalbiyle kızına adamış güçlü bir annedir Ümran. Elini kolunu bağlayan sırrıyla, kızı uğruna evlenmek zorunda kaldığı Cemal’in akıl almaz zalimliği, Ümran’ın yolunu yıllardır düşman olduğu kız kardeşine ve acısını bir ömür bağrına bastığı, ölümsüz ihanete çıkarır.

HAYAT ÇETİN- AFRA SARAÇOĞLU

Adı gibi hayat dolu bir genç kızken, babası tarafından kapatıldığı kömürlükte 1 yıl boyunca mahsur tutulur ve adını gazetelerin üçüncü sayfasına yazdırır. Kurtulup annesine kavuşma hayalleri kurarken, kendini İstanbul cemiyetinin seçkin ismi Umay Karay’ın yeğeni olarak bulur. Teyzesinin pırıltılı dünyasında, gerçek ve yalanın birbirine karıştığı yepyeni bir hayata adım atar.