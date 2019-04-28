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Kardeş Çocukları dizisinde flaş değişiklik!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 28.04.2019 19:33 | Son Güncelleme

Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'in Star için çektiği 'Kardeş Çocukları' dizisinde yönetmen değişikliği yaşandı.

Kardeş Çocukları dizisinde flaş değişiklik!

Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan dizinin usta yönetmeni Faruk Teber, görevini Çağrı Lostuvalı'ya devretti.

'Poyraz Karayel' dizisindeki başarısıyla akıllarda yer eden Lostuvalı, 26 Mayıs'ta sezon finali yapacak olan 'Kardeş Çocukları'nın 16. ve 17. bölümünü çektikten sonra yeni sezonda da projeye devam edecek.

'Annem', 'Hanımın Çiftliği' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi birçok fenomen dizinin kurucu yönetmeni olan Faruk Teber'in ise Gold Film'in yeni iddialı dizisi için hazırlık yapacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kardeş çocukları Star Tv dizi
 

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