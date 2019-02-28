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Kardeş Çocukları dizisine iki sürpriz transfer!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 28.02.2019 20:00 | Son Güncelleme

Star’da her pazar ekrana gelen, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyenlerin büyük beğenisini toplayan 'Kardeş Çocukları' dizisine iki yeni oyuncu katıldı.

Kardeş Çocukları dizisine iki sürpriz transfer!

Kardeş Çocukları'nda Mehmet Aslantuğ'un canlandırdığı 'Yıldırım Saner'in annesi Rezzan karakterine Çiğdem Selışık Onat, yeğeni İdil'e ise Melis Hacic hayat verecek.

Dizide; medar-ı iftiharı olan oğlu Yıldırım'ın yalnızlığını takıntı haline getiren, kızının yadigarı torunu İdil ise hayattaki en büyük zaafı olan Rezzan, soğuk, mesafeli ve ciddi yapısıyla dikkatleri üzerine çekecek.

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Anne ve babasını bir kazada kaybeden dayısı Yıldırım ve anneannesi Rezzan tarafından büyütülen genç ve sosyetik tasarımcı İdil'in Türkiye'ye kesin dönüş yapması dizide Hayal ve Hayat'ın hayatında yeni bir sayfa açılmasına neden olacak.

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Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini ise Faruk Teber'in üstlendiği 'Kardeş Çocukları' çok konuşulacak yeni bölümüyle 3 Mart Pazar, saat 20:00'da Star’da ekrana gelecek.

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