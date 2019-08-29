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Kardeş Çocukları'nda flaş değişiklik! Yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 29.08.2019 22:32 | Son Güncelleme

Kardeş Çocukları dizisinin merakla beklenen 2. yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Star TV'de pazar akşamları yayınlanan dizinin yayın günü de değişiyor. Peki Kardeş Çocukları ne zaman başlıyor? İşte yeni bölüm tarihi.

Kardeş Çocukları'nda flaş değişiklik! Yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

Başrollerini; Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Cem Davran, Berkay Hardal ve Alara Turan’ın paylaştığı Kardeş Çocukları yeni sezonu açıyor. Çekimleri devam eden dizinin yayın tarihi açıklandı.

Gold Film imzalı Kardeş Çocukları, yeni sezonda, yeni bölümüyle 17 Eylül Salı 20.00’de Star’da olacak.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ
İlk sezonunda pazar akşamları ekrana gelen dizinin yayın günü de değişti. Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Cem Davran, Berkay Hardal ve Alara Turan'ın paylaştığı Kardeş Çocukları, yeni sezonda artık salı akşamları ekrana gelecek.

CEM DAVRAN HANGİ ROLDE OYNAYACAK?
Cem Davran, Kardeş Çocukları kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu dizide 'Adnan' karakterine hayat verecek ve yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak.

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