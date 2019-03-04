Kardeş Çocukları'nda Ümran Umay'ı küvette boğuyor mu? Kardeş Çocukları 7. yeni bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Furkan Andıç ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Kardeş Çocukları dizisi 6. son bölümüyle 3 Mart Pazar akşamı ekrana geldi. Kardeş Çocukları son bölümde, Ümran yıllar sonra Yıldırım'la karşı karşıya geldi. Ümran ve Yıldırım, yıllar sonra geçmişin hesaplaşmasına dalarken, Umay Hayat’a geçmişle ilgili bambaşka bir hikaye anlattı. Umay, ablasına yaptıklarını sanki kendi başına gelmiş gibi anlattı. Bu yalan Hayat'ın annesine olan öfkesini ise arttırdı.

Kardeş Çocukları'nın 10 Mart Pazar ekrana gelecek olan 7. yeni bölümünden ise ön izleme yayınlandı. Yeni bölümde Ümran, Umay'dan kızına söylediği yalanlar için hesap soruyor. Umay'ın küvette olduğu sırada içeri giren Ümran, Umay'ı boğmaya çalışıyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umay’ın tuzağına düşen Hayat, annesiyle ilgili yeni bir hayal kırıklığının pençesinde, bir kez daha dağılır. İki kız kardeşin gerçek hikayesine kulak misafiri olan Volkan ise öğrendiklerinin ağırlığıyla büyük bir karar vermek üzeredir. Diğer yanda, Volkan ve Hayat arasındaki çekim giderek gözle görülür hale gelirken, Hayal ve Hayat ilk kez Volkan yüzünden karşı karşıya gelir. Ümran’la arasındaki duvarları yıkmaya kararlı olan Yıldırım’ın attığı beklenmedik adım ise, düşman kardeşler için yepyeni bir dönemi başlatır. Öte yandan, Ümran’a olan hastalıklı sevgisiyle kıvranan Cemal, hızla Umay’ın kontrolünden çıkar. İki kardeş de büyük tehlike altındadır. Yıldırım’ın ailesinin Amerika’dan dönmesi ise, sadece Ümran ve Umay için değil, Hayal ve Hayat için de sarsıcı sonuçlara gebedir.



