MAGAZİN

Kardeş Çocukları'nın yapımcısından 2. sezon açıklaması! Yeni bölümler ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 28.08.2019 01:11 | Son Güncelleme

Kardeş Çocukları dizisinin yeni sezon çekimleri başlıyor. Kadrosuna Cem Davran'ı katan sevilen dizinin yapımcısından yeni sezon açıklaması geldi.

Kardeş Çocukları'nın yapımcısından 2. sezon açıklaması! Yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan Kardeş Çocukları'nın yeni sezonu merakla bekleniyor.

Star TV'de yayınlanan, Gold Film imzalı sevilen dizinin çekimleri 28 Ağustos Çarşamba günü başlıyor. Yapımcı Faruk Turgut, sosyal medyadan açıklama yaparak, "Kardeş Çocukları yarın sete çıkıyor. Oyuncularımıza, senaristimize ve teknik ekibimize başarılı bir sezon diliyorum. Kolay gelsin" ifadelerini kullandı.

CEM DAVRAN HANGİ ROLDE OYNAYACAK?
Cem Davran, Kardeş Çocukları kadrosuna katıldı. Pazar akşamları seyirciyle buluşan dizide ünlü isim, 'Adnan' karakterine hayat verecek ve yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak.

640xauto

Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde Turistlerin gözde ülkesiydi! Tanınmaz halde
Afili Aşk'ta Kerem'den itiraf! 'Sakın aşık olma' Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı izle!Afili Aşk'ta Kerem'den itiraf! 'Sakın aşık olma' Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı izle!
Elimi Bırakma yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi Elimi Bırakma yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kardeş Çocukları kardeş çocukları yeni sezon ne zaman kardeş çocukları yeni bölüm

En Çok Okunan Haberler

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı

İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı

Bir bankadan daha kredilerde indirim

Bir bankadan daha kredilerde indirim

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

Oyunculuğu bırakıp ülkeden gitmişti! Sürpriz karar

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Onur Büyüktopçu'nun programından yeni fragman!

Onur Büyüktopçu'nun programından yeni fragman!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afili Aşk'ta Kerem'den itiraf! 'Sakın aşık olma' Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Afili Aşk'ta şaşırtan itiraf!

Elimi Bırakma yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi

Sevilen dizinin yeni sezon tarihi belli oldu!

Kuaförüm Sensin'de kıskançlık krizi! Gün birincisi kim oldu?

Kuaförüm Sensin'de kıskançlık krizi!

Star'dan yeni günlük dizi! Kadroda hangi oyuncular var?

Star'dan yeni günlük dizi! Kadroda hangi oyuncular var?

Gelinim Mutfakta'da Reyhan Yıldırım'ın şaşırtan değişimi! Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da Reyhan Yıldırım'ın şaşırtan değişimi!

Zahide Yetiş'le yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Zahide Yetiş yeni sezonu açıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.