Kardeş Çocukları'nın yapımcısından 2. sezon açıklaması! Yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan Kardeş Çocukları'nın yeni sezonu merakla bekleniyor.
Star TV'de yayınlanan, Gold Film imzalı sevilen dizinin çekimleri 28 Ağustos Çarşamba günü başlıyor. Yapımcı Faruk Turgut, sosyal medyadan açıklama yaparak, "Kardeş Çocukları yarın sete çıkıyor. Oyuncularımıza, senaristimize ve teknik ekibimize başarılı bir sezon diliyorum. Kolay gelsin" ifadelerini kullandı.
CEM DAVRAN HANGİ ROLDE OYNAYACAK?
Cem Davran, Kardeş Çocukları kadrosuna katıldı. Pazar akşamları seyirciyle buluşan dizide ünlü isim, 'Adnan' karakterine hayat verecek ve yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak.
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