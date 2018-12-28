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Kardeşini bozuk parayla çalışan kurutma makinesinin içine attı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

Malezya'da küçük kardeşini oyun olsun diye kurutma makinesinin içine atan çocuk büyük korkuya neden oldu. Makinenin kapağının açılmamasıyla küçük çocuk uzun süre içeride kaldı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Malezya'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayın görüntüleri büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü anları gözler önüne serdi. Bozuk parayla çalışan çamaşır ve kurutma makinelerinin olduğu yerde bulunan iki çocuk kendi arasında oynarken beklenmedik olay yaşandı.

Oyun olsun diye küçük kardeşini kurutma makinesinin içine kapatan çocuk, kapağı açmak istediğinde başaramadı ve olay bu andan sonra korkuya dönüştü. Kapanan kapı kendiliğinden kilitlendi ve çocuğun çabası yeterli olmayınca etrafta bulunanlar çocuğun yardımına koştu.

MAKİNENİN KAPAĞI BİR TÜRLÜ AÇILMADI

Annenin ve orada olayı görenlerin yardımının da yeterli olmadığı çabada makinenin kapağı bir türlü açılmadı. Panik halinde kapağı açmaya çalışan kalabalık başarılı olamayınca çareyi kapağı çekmekte buldu. Birçok kişinini aynı anda güç uygulamasıyla makinenin kapağı yerinden söküldü ve içerideki çocuk kurtarıldı.

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GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Aile, bu durumun nasıl olduğunu anlamak için olayın görüntülerini izlediğinde şaşkına döndü. Büyük kardeşin neden olduğu ortaya çıktı. Görüntüleri Facebook hesabından paylaşan ebeveynlerin bu videosu kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Küçük çocuğun ise yaşanan olayda herhangi bir sağlık sorunu olmadan kurtulduğu belirtildi.

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Malezya çamaşır makinesi kurutma makinesi kardeş panik

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