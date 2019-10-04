Kardeşinin katiline sarılan çocuğun annesi konuştu!

CBS televizyonundan Omar Villafranca’ya konuşan Allison Jean, oğlu Brandt’in polis Amber Guyger’i affetmesi karşısında ‘şaşırdığını’ söyledi.

Allison Jean, “Yaptığı şey dikkate değerdi ve hepsini kendi kendine yaptı. Brandt’in yaptığı Amber’a karşı yüreğini arındırmaktı. Bunun, mutlak bir af şeklinde yanlış yorumlanmasını istemem” ifadelerini kullandı.

Oğlu Botham’ın ölümünde suçlanacak tek kişinin Amber Guyger olmadığını, Teksaslı yetkililerin de sorumluluğu paylaştığını savundu.

Jean ailesinin avukatı Daryl Washington ise, “Eğer Amber daireye girdiğinde Botham ile konuşmayı deneseydi, Botham ona ‘sana bir kase getireyim, bana katıl, dondurma ikram edeyim’ diyecek karakterde bir insandı” yorumunu yaptı.

Dallas emniyet teşkilatında görev yapan polis Amber Guyger, geçen yıl görevinden dönüşte yanlışlıkla evine girdiği 26 yaşındaki siyah komşusu Botham Jean'i silahıyla vurmuştu. Jean, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Guyger, girdiği evi kendisininki sandığını ve Jean’in de hırsız olduğunu düşündüğünü söylemişti. Guyger'in ‘nefsi müdafaa’ savunmasını kabul etmeyen jüri, Guyger'i 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

ABD’nin Teksas eyaletinin Dallas şehrinde dün görülen son duruşmada, 18 yaşındaki Brandt Jean, abisini vurarak öldüren Guyger’i affettiğini söylemiş ve yargıçtan izin alarak ona sarılmıştı. Polis ve gencin birbirine sarılması, yargıcı da ağlatmıştı.



