Mynet Trend

Kardeşinin katiline sarılan çocuğun annesi konuştu!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
DÜNYA  | 04.10.2019 13:41 | Son Güncelleme

ABD’de 18 yaşındaki Brandt Jean’in, abisini öldüren polise sarılarak onu affetmesinin yankıları sürerken, gençlerin annesi ilk kez konuştu. Bir oğlu öldürülen, bir diğeri bundan sorumlu polisi affeden anne Allison Jean, “Brandt’in yaptığı Amber’a karşı yüreğini arındırmaktı. Bunun, mutlak bir af şeklinde yanlış yorumlanmasını istemem” dedi.

Kardeşinin katiline sarılan çocuğun annesi konuştu!

CBS televizyonundan Omar Villafranca’ya konuşan Allison Jean, oğlu Brandt’in polis Amber Guyger’i affetmesi karşısında ‘şaşırdığını’ söyledi.

Allison Jean, “Yaptığı şey dikkate değerdi ve hepsini kendi kendine yaptı. Brandt’in yaptığı Amber’a karşı yüreğini arındırmaktı. Bunun, mutlak bir af şeklinde yanlış yorumlanmasını istemem” ifadelerini kullandı.

2019-10-01T000000Z_1534027650_RC1F1A921A60_RTRMADP_3_TEXAS-CRIME-AMBER-GUYGER

Oğlu Botham’ın ölümünde suçlanacak tek kişinin Amber Guyger olmadığını, Teksaslı yetkililerin de sorumluluğu paylaştığını savundu.

Jean ailesinin avukatı Daryl Washington ise, “Eğer Amber daireye girdiğinde Botham ile konuşmayı deneseydi, Botham ona ‘sana bir kase getireyim, bana katıl, dondurma ikram edeyim’ diyecek karakterde bir insandı” yorumunu yaptı.

Dallas emniyet teşkilatında görev yapan polis Amber Guyger, geçen yıl görevinden dönüşte yanlışlıkla evine girdiği 26 yaşındaki siyah komşusu Botham Jean'i silahıyla vurmuştu. Jean, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Guyger, girdiği evi kendisininki sandığını ve Jean’in de hırsız olduğunu düşündüğünü söylemişti. Guyger'in ‘nefsi müdafaa’ savunmasını kabul etmeyen jüri, Guyger'i 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

ABD’nin Teksas eyaletinin Dallas şehrinde dün görülen son duruşmada, 18 yaşındaki Brandt Jean, abisini vurarak öldüren Guyger’i affettiğini söylemiş ve yargıçtan izin alarak ona sarılmıştı. Polis ve gencin birbirine sarılması, yargıcı da ağlatmıştı.


PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı düştüİspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı düştü
Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındıMahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
katil kardeş cinayet anne sarılma allison jean amber guyger botham jean

En Çok Okunan Trend Haberler

Askerlerin tören yürüyüşü tepki çekti!

Askerlerin tören yürüyüşü tepki çekti!

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

TEOG birincisi Mustafa'nın intiharında yine o korkunç şüphe!

Kansere yenik düşen kardeşini böyle uğurladı!

Kansere yenik düşen kardeşini böyle uğurladı!

Birçok il için kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Birçok il için kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Belediye başkanının evinde tonlarca altın bulundu! Ülke şokta

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü

3’üncü kez evlenmek isteyen adamı eşleri dövdü

13 yaşındaki ‘çocuk gelin’ skandalı!

13 yaşındaki ‘çocuk gelin’ skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı düştü

İspanya’dan İstanbul’a giden kargo uçağı düştü

Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı

Mahatma Gandi'nin anıtta saklanan külleri çalındı

Rus buz patenci, 171 bin TL verdiği falcı tarafından dolandırıldı

Olimpiyat şampiyonuna falcı şoku!

Almanya'da skandal! Gözaltındayken iki polisin tecavüzüne uğradı

Ülkeyi sarsan skandal! Gözaltındayken iki polisin tecavüzüne uğradı

Lavrov edebi yönünü konuşturdu!

Lavrov edebi yönünü konuşturdu!

Meghan Markle, İngiliz gazetesini mahkemeye verdi

Meghan Markle, gazeteyi mahkemeye verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.