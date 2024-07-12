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  4. Kardeşinin mektubundan sonra dayanamadı... Sıla Doğu tahliyesinden sonra ilk kez paylaştı! Son hali gündem oldu

Kardeşinin mektubundan sonra dayanamadı... Sıla Doğu tahliyesinden sonra ilk kez paylaştı! Son hali gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.07.2024 15:43
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Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla Kasım ayından bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çifti için iddianame hazırlandı. Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat'ın hakkında 3 ayrı suçtan 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi istendi. Hapis talebinin ardından Dilan Polat'tan mektup geldi ve 'Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize' ifadelerini kullandı. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ise kardeşinin mektubunun ardından son durumunu paylaştı.

Kardeşinin mektubundan sonra dayanamadı... Sıla Doğu tahliyesinden sonra ilk kez paylaştı! Son hali gündem oldu

MYNET-Lüks yaşantıları ile dikkat çekerken haklarındaki kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla Kasım ayında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edildi.

Dilan Polat hapis talebinin ardından kayınvalidesi Şükran Polat'a bir mektup gönderdi. Polat mektubunda "Bizi haksız yere çocuklarımızdan ayırıyorlar. iddianamede tek bir delil olmadan yargılanıyoruz. Hiçbir suçumuz yok. Eziyet, zulüm ediyorlar bize" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'tan mektup var! 'Eziyet, zulüm ediyorlar...' Dilan Polat'tan mektup var! 'Eziyet, zulüm ediyorlar...'

sıla doğu

Dilan Polat ile birlikte tutuklanan ancak geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan Sıla Doğu ise kardeşinin bu sözlerine dayamadı ve tahliyesinden bu yana ilk kez paylaşım yaptı.

dilan polat 3

'EVDEN DIŞARI ÇIKMADIM'

Son halini paylaşan Sıla Doğu 'Bir aydır ilaçlarla ve serumlarla ayaktayım. Karakol imzam ve kardeşimin görüşü dışında evden çıkmadım. Dışarı çıkıp bir yürüyüş bile yapmadım. Sadece ailem için kardeşlerim için dua ediyorum. Kardeşime kavuşmayı istiyorum artık' ifadelerini kullandı.

sıla doğu

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Doğu'nun bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Sıla Doğu'ya 'çok kötü halde', 'resmen bitmiş', 'çökmüş kadın' gibi yorumlar yapıldı.

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Dilan Polat engin polat sıla doğu
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