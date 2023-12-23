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KARDEŞLERİM CANLI İZLE 110. BÖLÜM! Kardeşlerim saat kaçta başlıyor, bu akşam var mı? 23 Aralık ATV yayın akışı

23.12.2023 18:36 | Son Güncelleme:
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Kardeşlerim yeni bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hız kazandı. 2021 yılının Şubat ayında yayın hayatına başlayan Kardeşlerim dizisi 2023 yılı Ekim ayında dördüncü sezonu ile ekranda yer almaya devam ediyor. 'Kardeşlerim saat kaçta başlıyor' ekranı ve yeni bölüm hakkında detaylar dizi severler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Kardeşlerim saat kaçta başlıyor, yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti...

Kardeşlerim 110. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hızlandı. Her cumartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kardeşlerim'inn 4. sezonu 9 Eylül 2023 Cumartesi akşamı başladı. Dizi, yeni bölümü olan 110. bölümü ile 23 Aralık Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte Kardeşlerim dizisinin yeni bölümde yaşanacaklar...

KARDEŞLERİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyor. Bu hafta 110. bölüm ile ekrana gelecek olan dizide Asiye ve Sarp arasında ipler geriliyor. Heyecanlı ve bir o kadar da duygusal anların yaşanacağı bölüm saat 20.00'de başlayacak.

KARDEŞLERİM 109. BÖLÜM ÖZETİ

Oğulcan ile Fatma, salona saçılan paraların şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da durumu aile fertlerine nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. Ayaz, Asiye'nin ve Eren ailesinin gözüne girebilmek için birtakım şaşırtıcı hamleler yapar. Aylaların kapısını çalan sürpriz misafir, Berk başta olmak üzere, hepsini şoke eder. Süreyya ve Yaman'ın evlilik kararı, Süsen'i annesiyle karşı karşıya getirirken, Akif de Yaman'ı saf dışı bırakmakta son derece kararlıdır. Sarp ile Lidya, Ömerlere karşı sinsi bir hamle yapmak için birlik olurlar. Para hırsından dolayı gözü dönen Oğulcan'ın yaptığı dikkatsizlik ise onu büyük bir korkuyla karşı karşıya bırakır.

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KARDEŞLERİM CANLI İZLE 110. BÖLÜM!

Oğulcan, Umutcan'ı kaybetmenin büyük korkusunu ve telaşını yaşarken; Nebahat, Süreyya yüzünden öfkelendiği Akif'le ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Berk'in kafası, babası Gökhan'ın hayatına girmesiyle iyice karışmaya başlamıştır. Evi geçindirebilmek için yanında Emel'le beraber gündeliğe giden Asiye, başlarına gelecek felaketten habersizdir. Yaman, Akif'e karşı Nebahat'le iş birliği yaparken, Asiye ile Ayaz cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanır. Koltukta buldukları paraları saklayan Fatma'nın yaşadığı talihsiz olay, Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesinde şok etkisi yaratır.

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Kuruluş Osman

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