Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Kardeşlerim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Halit Özgür Sarı, Fadik Sevin Atasoy ve Halit Özgür Sarı gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi 1. bölümüyle 20 Şubat Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. İddialı dizinin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yapımcılığını NG Medya'nın, senaristliğini Gül Abus Semerci'nin üstendiği Kardeşlerim dizisinin yönetmenliğini ise Serkan Birinci yapıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ GENEL KONUSU

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.



Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.