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Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Kardeşlerim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

11.02.2021 02:41 | Son Güncelleme:
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Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'den 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Celil Nalçakan ve Ahu Yağtu'nun başrollerde oynadığı Kardeşlerim dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Kadir, Ömer, Asiye ve Emel isimli dört kardeşin hayatını anlatacak olan Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu da açıklandı. Peki Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? İşte Kardeşlerim dizisi 1. bölüm fragmanı.

Kadrosunda Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Halit Özgür Sarı, Fadik Sevin Atasoy ve Halit Özgür Sarı gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisi 1. bölümüyle 20 Şubat Cumartesi akşamı seyirci karşısına çıkacak. İddialı dizinin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

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Yapımcılığını NG Medya'nın, senaristliğini Gül Abus Semerci'nin üstendiği Kardeşlerim dizisinin yönetmenliğini ise Serkan Birinci yapıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ GENEL KONUSU

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır.

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Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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KARDEŞLERİM DİZİSİNDE KİM HANGİ ROLDE?

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Ahu Yağtu (Suzan), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Yiğit Koçak (Ömer), Aylin Akpınar (Emel).

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