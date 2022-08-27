Kardeşlerim dizisi yeni sezon fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim 3. sezon ne zaman başlıyor, son bölümde neler yaşandı?

Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusun son günlerde sıklıkla sorgulanmaya başladı. Ng Medya tarafından çekilen Kardeşlerim dizisinin 3. sezon çekimleri başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Kardeşlerim dizisinin yeni sezon ilk fragmanı da yayınlandı. İşte Kardeşlerim dizisi yeni sezon başlama tarihi ve son bölümde yaşanan olaylar...

KARDEŞLERİM YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kardeşlerim dizisinin yeni sezon çekimleri 13 Ağustos itibariyle başladı.

Her Cumartesi günü ekranlara gelen Kardeşlerim'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Merakla beklenen dizinin 3. sezon çekimlerinin başlamasıyla dizinin ne zaman başlayacağı merak edildi.

Kardeşlerim dizisinin yeni sezon ilk fragmanıyla beraber 3 Eylül Cumartesi akşamı seyirciyle buluşacağı belirtildi.

KARDEŞLERİM 3. SEZON FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞLERİM DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer’in yaptığı hamleyle iyice sinirlenen Şengül, Eren kardeşleri zor durumda bırakmak için farklı yollar izler. Asiye ve Doruk, Ataman Koleji’nde yapılacak olan yıl sonu eğlencesini organize etmek için kolları sıvarken, Aybike’nin Asiyelere olan siniri gün geçtikçe daha da çoğalır. Nebahat ve Ayla, Akif’in kasasında sakladığı evrakları almanın yolunu ararken; okuldaki partide yaşanan kavga, herkesi dehşete düşürür.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

Akif Atakul (Celil Nalçakan)

Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy)

Orhan Eren (Cüneyt Mete)

Ömer Eren (Yiğit Koçak)

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun)

Suzan Ercan (Ahu Yağtu)

Nebahat Şen (Simge Selçuk)

