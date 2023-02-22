Kardeşlerim dizisinde beklenmedik ayrılık! İki oyuncu birden projeye veda edecek

Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir süredir ekrana gelmeyen dizide iki oyuncu projeye veda edecek...

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizide Gönül karakterine hayat veren Evrim Doğan ve Gönül’ün kızını canlandıran Ecem Sena Bayır projeden ayrılacak.

Evrim Doğan, 5 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Oyunculuk üzerine tamamladı.

İlk oyunculuk deneyimini Cennet Mahallesi'nde yaşadı.

