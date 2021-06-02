MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kardeşlerim dizisine bomba transfer! Atakan Hoşgören kadroya dahil oldu!

Kardeşlerim dizisine bomba transfer! Atakan Hoşgören kadroya dahil oldu!

02.06.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının iddialı dizisi 'Kardeşlerim'de bir gelişme yaşandı. Yayınlandığı günden bu yana belli bir izleyici kitlesine sahip sevilen dizinin oyuncu kadrosuna bir yeni isim daha dahil oluyor. Anne ve babasını yitiren 4 kardeşin hayatta kalma mücadelesini konu edinen diziye başarılı oyuncu Atakan Hoşgören, Şengül karakterinin yeğeni olarak katıldı.

Kardeşlerim dizisine bomba transfer! Atakan Hoşgören kadroya dahil oldu!

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran fenomen diziye genç oyuncu Atakan Hoşgören'in katılacağı ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümlerinde ekranlarda yer alacak Hoşgören'in Şengül'ün yeğenini canlandıracağı söyleniyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU GENİŞLİYOR

NGM yapım imzasını taşıyan ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisinin kadrosuna bir yeni isim daha dahil oluyor. Talihsiz bir kaza sonucu anne ve babasını kaybeden Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in yaşadıkları her zorluğa rağmen hayata tutunmasını konu olarak ele alan diziye başarılı oyuncu Atakan Hoşgören katıldı. Genç oyuncu Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy'un yeğeni olarak rol alacak. Aynı zamanda Süsen karakteri ile sevgili olacak.

Kardeşlerim dizisine bomba transfer! Atakan Hoşgören kadroya dahil oldu!

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike).


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ateş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyorAteş ve ağrı varsa dikkat! Mideye karışan dışkılar deriden çıkıyor
Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıpHayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp
Volkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktıVolkan Konak'ın sır gibi sakladığı eşi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
atv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Kan donduran anlar! Belaruslu mahkum boğazını kesmeye çalıştı

Kan donduran anlar! Belaruslu mahkum boğazını kesmeye çalıştı

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Didem Soydan Galata sokaklarında sütyensiz!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Süleyman Soylu paylaşımıyla gündem oldu

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Masumiyet bitti tatile çıktı! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Seksi dans şovu sırasında paylaştı! Ünlü futbolcuyu deşifre etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.