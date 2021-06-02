Kardeşlerim dizisine bomba transfer! Atakan Hoşgören kadroya dahil oldu!

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran fenomen diziye genç oyuncu Atakan Hoşgören'in katılacağı ortaya çıktı. Dizinin yeni bölümlerinde ekranlarda yer alacak Hoşgören'in Şengül'ün yeğenini canlandıracağı söyleniyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU GENİŞLİYOR

NGM yapım imzasını taşıyan ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim dizisinin kadrosuna bir yeni isim daha dahil oluyor. Talihsiz bir kaza sonucu anne ve babasını kaybeden Kadir, Ömer, Asiye ve Emel'in yaşadıkları her zorluğa rağmen hayata tutunmasını konu olarak ele alan diziye başarılı oyuncu Atakan Hoşgören katıldı. Genç oyuncu Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy'un yeğeni olarak rol alacak. Aynı zamanda Süsen karakteri ile sevgili olacak.

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.