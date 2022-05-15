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Kardeşlerim dizisinin Harika'sı diziden ayrıldı mı? Kardeşlerim dizisi Gözde Türker neden ayrıldı?

15.05.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin başarılı gençlik dizisi 'Kardeşlerim'de oyuncu kadrosundan şimdiye kadar pek çok isim ayrılarak, dizinin hayranlarını üzmüştü. Son olarak diziden ayrılan Gözde Türker, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Peki Kardeşlerim'in Harika'sı neden ayrıldı?

Kardeşlerim dizisinin Harika'sı diziden ayrıldı mı? Kardeşlerim dizisi Gözde Türker neden ayrıldı?

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği ve başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy'un yanı sıra Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak ve Ahu Yağtu gibi başarılı oyuncuların da yer aldığı Kardeşlerim dizisi, her hafta Cumartesi akşamları ekranlara konuk oluyor. Yayınlandığı günden itibaren ilgi çeken Kardeşlerim dizisi yüksel izlenme oranına sahip olurken reyting listelerinin de en üst sıralarında yer alıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN HARİKA'SI DİZİDEN AYRILDI MI?

Başarılı oyunculardan oluşan kadrosunun içinde dizide Harika karakterine hayat veren henç oyuncu Gözde Türker'de bulunuyordu. Dizide gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakan Gözde Türker'in dizinin 14 Mayıs akşamı yayınlanan bölümünde diziye veda ettiği görüldü.

Türker, Instagram hesabından bir veda paylaşımı yaparak şunları yazdı:

"Dile kolay 52 bölüm... Çok büyük bir emek, sabır ve sevgi ile çalışıldı...Şu güne kadar #kardeşlerim 'de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, tüm oyuncu dostlarıma teşekkür ederim. Sevgili yönetmenim @serkanbirinci ve ikinci yönetmenim @nesekelsoy 'a bana sağladıkları konforlu yaratıcılık alanından ötürü ayrıca ve ayrıca teşekkür ederim. Harika Manyaslı 'yı bu kadar gerçek kildiginiz için değerli seyircime, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen fanlarıma , bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkür ederim."

Ünlü oyuncu ayrıca Twitter hesabından da bir paylaşımda bulundu. Türker'in paylaşımı hayranlarını duygulandırdı.

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