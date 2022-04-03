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Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

03.04.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardeşlerim fragmanı gündemde yer alan konular arasında yer alıyor. ATV'nin en çok izlenen dizisi Kardeşlerim her hafta izleyicisini ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kardeşlerim yayınlandığı günden beri kemikleşmiş bir izleyici kitlesine sahip. Sevilen dizi Kardeşlerim 47. bölüm fragmanı merakla araştırılıyor. İşte Kardeşlerim fragmanına dair merak edilenler!

Kardeşlerim fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim dizisi ilk bölümünden beri izleyicinin kalbine taht kuran yapımlar arasında yerini sağlamlaştırdı. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu çok beğeniliyor. Kardeşlerim en son 46. bölümü ile ekranlara geldi. İzleyiciler hemen Kardeşlerim 47. bölüm fragmanını aratmaya başladı. Fenomen dizi Kardeşlerim fragmanı hakkında merak edilenleri haberimizde işledik...

KARDEŞLERİM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Akif'i çok zorlu bir sınav bekliyor. Akif bu sefer iyice köşeye sıkışacak.

KARDEŞLERİM 46. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Diğer yandan da Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir darbe olur. Kardeşlerim yeni bölümü ile her hafta ATV ekranlarında olacak.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her hafta cumartesi günü saat 20:00'de izleyicisi ile buluşuyor.

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