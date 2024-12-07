Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker Güler'den yeni proje! Eşiyle birlikte kamera karşısında

Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Fadik Atasoy, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kardeşlerim dizisinde 'Harika' karakterine hayat veren Gözde Türker Güler bu rolü ile hafızalara kazındı.

Kardeşlerim'den sonra Al Sancak dizisinde de 'Aslı Yüzbaşı' karakterine hayat veren Gözde Türker Güler şimdilerde yeni projesi için kolları sıvadı.

EŞİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Gözde Türker Güler eşi Anıl Güler ile kamera karşısına geçti ve talk Show programına başladı. Ünlü çift 'İlişkide Kartlar Yeniden Dağıtılıyor' formatı ile evliliğe ve özel hayata dair konuları ele alıyor.

GÖZDE TÜRKER GÜLER KİMDİR?

17 Eylül 1995 senesinde İstanbul da dünyaya gelen Gözde Türker, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamladı.

9 yaşında iken Bursa'da tiyatro eğitimi almaya başladı ve tiyatro alanında bazı projelere katıldı. "Hastalık Hastası" isimli tiyatroda Beline karakterine, "Antigone" isimli tiyatroda İsmene karakterine, "Cesaret Ana ve Çocukları" isimli tiyatroda Cesaret Ana karakterine, "Bizden Değilsin" isimli tiyatroda Çocuk karakterine hayat verdi.