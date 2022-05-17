Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker havuz başından poz verdi! "Bu ne güzellik böyle?"

2021'de Anıl Güler ile hayatını birleştiren Gözde Türker, diziden ayrıldığı haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Saç rengini değiştiren Gözde Türker'den tatil pozu geldi.

HAVUZ BAŞINDAN POZ VERDİ

Saçlarını sarıya boyatan Gözde Türker havuz başından verdiği pozunu paylaştı. Öte yandan ünlü oyuncu, yeni imajıyla da dikkat çekti. O poza takipçileri, "Bu ne güzellik böyle?", "Diziden neden ayrıldın ki?" gibi yorumlar yaptı.

Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde alan Türker, tiyatro eğitimi almaya henüz 9 yaşındayken başladı. 2011'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Safiye rolünü canlandırarak ekran önü oyunculuk kariyerine başlamış oldu.

Tüker Kardeşlerim dizisinden ayrılığını şu ifadelerle duyurmuştu: "Dile kolay 52 bölüm... Çok büyük bir emek, sabır ve sevgi ile çalışıldı...Şu güne kadar #kardeşlerim 'de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, tüm oyuncu dostlarıma teşekkür ederim. Sevgili yönetmenim @serkanbirinci ve ikinci yönetmenim @nesekelsoy 'a bana sağladıkları konforlu yaratıcılık alanından ötürü ayrıca ve ayrıca teşekkür ederim. Harika Manyaslı 'yı bu kadar gerçek kildiginiz için değerli seyircime, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen fanlarıma , bu yolculukta bana eşlik eden herkese teşekkür ederim."

