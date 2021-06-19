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Kardeşlerim neden sezon finali yapıyor? Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak?

19.06.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Dört kardeşin hüzünlü hikâyesinin anlatıldığı Kardeşlerim dizisinin yeni sezon tarihi şimdiden merak ediliyor.

Kardeşlerim neden sezon finali yapıyor? Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy gibi ünlü isimlerin rol aldığı Kardeşlerim dizisi cumartesi günleri izleyici ekran başına kilitliyor. Annesi ve babasını aynı anda kaybeden 4 kardeşin hüzünlü hikâyesinin anlatıldığı dizi, sezon finali yapma kararı aldı. Kardeşlerim yeni sezonunun ne zaman başlanacağı ise sosyal medyada dizinin sevenleri tarafından şimdiden sorgulanmaya başlandı.

KARDEŞLERİM NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Başladığı günden beri beklediği reytingleri alan Kardeşlerim dizisi cumartesi günün yayınlanacak bölümün ardından ekranlara ara verecek. Kardeşlerim dizisinin neden sezon finali yaptığı ile ilgili net bir açıklama yapılmazken, yaz döneminin gelmesiyle birlikte diğer diziler gibi Kardeşlerim dizisinin de ekranlara ara verdiği düşünülüyor. Diziyle ilgili final yapacak dedikoduları çıkmıştı ancak fragmanın yayınlanmasıyla bu dedikoduların asılsız olduğu ortaya çıktı. Dizi final değil, sezon finali yapacak. Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında yeni sezonda da yer alacak.

KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

19 Haziran Cumartesi akşamı 18. Bölümünün yayınlanmasıyla ekranlara ara verecek olan Kardeşlerim dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyordu. Dizinin yapımcısı ve kanaldan net bir açıklama gelmezken, Kardeşlerim adlı dizinin eylül ayı itibarıyla ekranlara döneceği tahmin ediliyor. Ancak eylül ayının hangi gününde başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Kardeşlerim neden sezon finali yapıyor? Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak?

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların birlikte üstesinden gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp, birbirlerinden güç alan dört kardeşin hikayesi.

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar.

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

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Celil Nalçakan
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