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Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı | "İnce ruhlu çocuklardık, karanlığa kafa tutan"

20.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Halit Özgür Sarı, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu ve Fadik Sevin Atasoy'un paylaştığı Kardeşlerim dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. ATV'de her cumartesi ekrana gelen Kardeşlerim dizisi, her yeni bölümüyle izleyenlerinin gözlerinin dolmasına neden oluyor. 4. bölümde Ömer'in "karnım acıkınca bir tane simit istiyorum çok mu şey istiyorum" sözleri ile gönülleri dağlayan dizi, 5. bölümüyle de gözleri dolduracak.

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı | "İnce ruhlu çocuklardık, karanlığa kafa tutan"

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin yazdığı Kardeşlerim dizisi, yayın hayatına başladığından beri oldukça ilgi çekiyor. Dört kardeşin anne - babalarını kaybetmelerinden sonra başlarına gelenleri anlatan dizi, dram türünde yer alıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞLERİM DİZİSİ 5. BÖLÜM 1. FRAGMAN

KARDEŞLERİM DİZİSİ 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kardeşlerim dizisinin 5. bölümünde Suzan ve Akif'i öpüşürken yakalayan Harika, tepkisi ile Suzan'ı köşeye sıkıştırır. Bu sırada Akif yine her şeyin üstünü örtmeye çalışır. Suzan, yaşadığı problem ve öğrendiği olaylar sonucunda oldukça bunalır. Daha sonra Suzan'ın aldığı karar, Nebahat ve Akif'i şoka uğratır.

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı|

Şengül, her bölümde farklı birini kurnazlıklarına alet ederken bu sefer kurnazlıklarının hedefi Nebahat olur. Doruk ve Asiye okulda beraber şarkı söyler. Bu durum Harika'yı çileden çıkarır ve Harika, Asiye'nin üzerine yürür.

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı|

Asiye'nin bu tavrına ise Ömer tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline, Harika hakkında çok büyük bir koz geçer ve bu koz Harika ile Ömer'i karşı karşıya getirir. Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek ise Kadir'i büyük bir şoka uğratır.

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı|

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Kardeşlerim dizisinin 4. bölümünde Nebahat'in doğum günü partisinde yaşananlar sonucunda Nebahat, çocukları zora sokacak bir karar alır. Şengül, olayların üstünü örtebilmek için eline geçen kozu kullanarak Nebahat'in karşısına dikilir.

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı|

Ömer ve Oğulcan'ın başlarındaki bela, Kadir'i de en sonunda belaya sokar. Harika, Aybike'yi intikam alabilmek için oyuna getirir ve bu sırada asıl şoku kendi yaşayarak alt üst olur. Kadir, tam artık beladan kurtulduk derken, bütün kardeşler beklenmedik bir olay sonucunda sarsılırlar.

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Celil Nalçakan
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