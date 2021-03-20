Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı | "İnce ruhlu çocuklardık, karanlığa kafa tutan"

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin yazdığı Kardeşlerim dizisi, yayın hayatına başladığından beri oldukça ilgi çekiyor. Dört kardeşin anne - babalarını kaybetmelerinden sonra başlarına gelenleri anlatan dizi, dram türünde yer alıyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞLERİM DİZİSİ 5. BÖLÜM 1. FRAGMAN

KARDEŞLERİM DİZİSİ 5. BÖLÜM 2. FRAGMAN

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kardeşlerim dizisinin 5. bölümünde Suzan ve Akif'i öpüşürken yakalayan Harika, tepkisi ile Suzan'ı köşeye sıkıştırır. Bu sırada Akif yine her şeyin üstünü örtmeye çalışır. Suzan, yaşadığı problem ve öğrendiği olaylar sonucunda oldukça bunalır. Daha sonra Suzan'ın aldığı karar, Nebahat ve Akif'i şoka uğratır.

Şengül, her bölümde farklı birini kurnazlıklarına alet ederken bu sefer kurnazlıklarının hedefi Nebahat olur. Doruk ve Asiye okulda beraber şarkı söyler. Bu durum Harika'yı çileden çıkarır ve Harika, Asiye'nin üzerine yürür.

Asiye'nin bu tavrına ise Ömer tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline, Harika hakkında çok büyük bir koz geçer ve bu koz Harika ile Ömer'i karşı karşıya getirir. Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek ise Kadir'i büyük bir şoka uğratır.