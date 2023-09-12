Kardeşlerini spreyle bayıltıp dolandırdığı iddia edilmişti! Esra Erol'da şoke eden gelişme! Babaları başka çıktı

ATV'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Esra Erol'da'nın 11 Eylül'de yayınlanan bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Hırsızlık olayı ile programa katılan Divitçi kardeşlerin, açıklanan DNA sonucuna göre babalarının farklı kişiler olduğu ortaya çıktı.

Her bölümüyle adından söz ettiren Esra Erol'da, bu sefer de bir aile dramıyla ekrana geldi. Divitçi kardeşlerin hikayesiyle gündem olan programda yaşananlar herkesi şoke etti.

Müslüm Divitçi'nin iddialarını dinleyen Esra Erol, Divitçi'nin kardeşi Menekşe'yi buldurdu.

Hırsızlık yapmadığını dile getiren Menekşe "Evde 12 kişi kalıyorduk, ben spreyle uyuttuysam biri mutlaka uyanır, beni durdurur. O çantanın içinde klavye, Mouse ve kulaklık vardı. Ailemdeki kimseye güvenmiyorum" diyerek iddiaları yalanladı.

AİLE DRAMI YAŞANDI

Menekşe'nin iddiaları reddetmesinin ardından başka bir aile dramı yaşandı.

Kardeş Menekşe, "Annemiz Sevim babalarımızın farklı olduğunu söyledi" diyerek kardeşlerin hepsinin biyolojik babasının farklı olduğunu söyledi.

Kızının açıklamalarını duyan Anne Sevim, 'Çocuklarımın iddialarını duyunca çok şaşırdım. Ben onları bu yaşa getirene kadar çok uğraştım. Siz nasıl benim yüzüme bakacaksınız?" diyerek iddiaları yalanladı.

DNA TESTİ İSTEDİ

Esra Erol bu iddiaların ardından Divitçi kardeşler için DNA testi yaptırıldığını ve sonuçları açıklayacağını söyledi.

Sonrasında Erol, Divitçi kardeşlerin babalarının farklı olduğunu öne sürmeleri üzerine yapılan DNA testinin sonuçlandığını duyurdu.

Kardeşlerden Güler Divitçi'nin biyolojik babasının farklı çıkması herkesi şoke etti. Kimsenin beklemediği bu gelişme karşısında DNA testinde Müslüm ve Menekşe'nin babası Mehmet Emin çıktı.





