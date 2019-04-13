Kardiyopulmoner rehabilitasyon nedir? Kardiyopulmoner rehabilitasyon hangi hastalıklarda uygulanabilir?

Kalp-damar sağlığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, her yıl 8-14 Nisan, “Kalp Sağlığı Haftası" olarak kutlanıyor. Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Uzman Fizyoterapist Öğretim Görevlisi Filiz Eyüboğlu, hastaların yaşam kalitesini artıran “kardiyopulmoner rehabilitasyon” hakkında önemli bilgiler verdi. 'KARDİYAK' VE 'PULMONER' REHABİLİTASYON NEDİR? Öğretim Görevlisi Filiz Eyüboğlu, “kardiyak” ve “pulmoner” rehabilitasyon hakkında şu bilgileri verdi: “Kardiyak rehabilitasyon: Kalp, damar ve göğüs hastalığı olan kişilerin mümkün olan en yüksek düzeyde fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması amacı ile sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen tedavi yaklaşım uygulamalarıdır. Pulmoner (solunum) rehabilitasyon: Pulmoner rehabilitasyon ise kronik (devamlı) solunum hastalığı olan (Kronik obstruktif akciğer hastalığı-KOAH gibi) kişilerin fiziksel ve psikolojik durumlarını geliştirmeyi, günlük hayattaki aktivite seviyesinin artırılmasını hedefleyen, detaylı bir hasta değerlendirmesinden sonra hastaya özel olarak hazırlanan egzersiz eğitimini içeren bir müdahaledir.”

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON HANGİ DURUMLARDA UYGULANIYOR? “Kliniğimize başvuran her hastanın bireysel egzersiz kapasitesi ile hastalığın günlük yaşam aktiviteleri ve sağlığa bağlı yaşam kalitesine etkisi belirlenerek, kişiye özel rehabilitasyon programı çizilmektedir. Oluşturulan program doğrultusunda kişiler rehabilitasyon/tedavi programına alınmaktadır” diyen Eyüboğlu, kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamalarının yapıldığı alanları şöyle sıraladı: -“Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşial astım, kistik fibrozis, intertisyal akciğer hastalıkları, bronşektazi, göğüs duvarı hastalıkları ve uykuda solunum bozuklukları gibi solunum hastalığı olan kişiler (Standart tedavilerine ek olarak muhakkak solunum terapisi almaları gerekmektedir),

-Diabetes mellitus (şeker hastalığı),

-Hipertansiyon (yüksek tansiyon) problemi olan kişiler,

-Kardiyovasküler (kalp-damar) ve kardiyopulmoner (kalpakciğer) hastalığı veya riski olan kişiler,

-Obezite sorunu yaşayanlar,

-Hiperlipidemi (kandaki yağ miktarının artmış olması) problemi olanlar kişiler,

-Kas hastalıkları,

-Kanser tedavisi gören kişiler,

-Geriatrik (75 yaş ve üstü) bireyler,

-Stabil angina pektoris (göğüs ağrısı), miyokard infarktüsü (kalp krizi), revaskülarizasyon uygulamaları geçirmiş kişilerde kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır.”

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON İLE STRESİN ÜSTESİNDEN GELİN! Öğretim Görevlisi Filiz Eyüboğlu, kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamaları hakkında şu bilgileri verdi: “Kardiyopulmoner rehabilitasyon, -Kardiyorespiratuar (kalp-solunum) sistem ve risk faktörleri konusunda bilgilendirmeyi,

-Sigarayı bıraktırmaya yönelik girişimleri ve davranış değişikliklerini,

-Egzersizin yararları konusunda bilgilendirmeyi,

-Solunum egzersizlerinin öğretilmesini,

-Bronşial drenaj (akciğerde biriken balgamın atılması) tekniklerini,-Solunum kas eğitimini,

-Kol ve bacak kaslarına yönelik egzersiz eğitimini,

-Endurans, kuvvet ve esnekliğin artırılmasını sağlayan egzersizleri,

-Stres azaltma ve stresle başa çıkma yöntemleri ile gevşeme tekniklerini,

-Nefes darlığı ile başa çıkma yollarını,

-Günlük yaşam aktiviteleri sırasında enerji koruma tekniklerini,

-Hasta ve aile eğitimini kapsıyor.” HERKESE UYGULANABİLİR Mİ? Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Uzman Fizyoterapist Öğretim Görevlisi Filiz Eyüboğlu, kardiyopulmoner rehabilitasyonun; şiddetli bilişsel fonksiyon kaybı olan veya psikiyatrik hastalarda, kalp yetersizliği kontrol altına alınamayan kişilerde, egzersiz yapılmasını etkileyecek düzeyde ciddi nörolojik problem olması durumunda, kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulanmadığını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: