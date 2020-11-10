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  4. Karen Gillan intikam için silahı eline aldı... Gunpowder Milkshake iddialı geliyor

Karen Gillan intikam için silahı eline aldı... Gunpowder Milkshake iddialı geliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Karen Gillan, Lena Headey, Angela Bassett ve Michelle Yeoh’lu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Gunpowder Milkshake’den ilk görseller geldi. Filmin önümüzdeki yıl vizyona girmesi planlanıyor.

Karen Gillan intikam için silahı eline aldı... Gunpowder Milkshake iddialı geliyor

Gunpowder Milkshake filminden ilk görseller geldi. Doctor Who dizisindeki performansıyla dünya çapında üne kavuşan Karen Gillan, Game Of Thrones’taki performansıyla hafızalara kazınan Lena Headey, deneyimli oyuncu Angela Bassett, Michelle Yeoh, Carla Gugino, Paul Giamatti gibi isimleri bir araya getiren aksiyon filminin yönetmen koltuğunda Navot Papushado oturuyor.

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Navot Papushado’nun senaryosunu Ehud Lavski ile birlikte kaleme aldığı film, Karen Gillan’ın hayat verdiği Sam’e odaklanıyor.

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GUNPOWDER MILKSHAKE KONUSU

Sam, annesi bir suikastçi olan 12 yaşında bir çocuktur. Annesi Scarlet yüksek düzey bir suikastçi olarak görev yapıyordur ve kızı Sam'i terk etmek zorunda bırakılır. Sam, annesinin çalıştığı acımasız şirket tarafından büyütülür ve yetişkin olunca da annesinin izinden gitme kararı alır. Şimdi ise 15 yılın ardından Sam, bir tetikçi olur. Ama gücünü, annesinin çalıştığı korkunç şirketi yok etmekte kullanacaktır. Sam'in şirkete hizmet etmek ile 8 yaşındaki küçük bir kızın hayatını kurtarmak arasında bir seçim yapması gerekmektedir. Tetikçinin seçimi bellidir...

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