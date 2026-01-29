Mynet Trend

Karı koca Beckhamlara nispet yaptılar! 'Dünyanın en pahalı şarabı': Tam 80 bin sterlin

80 bin sterlinlik şarap paylaşımı olay oldu. Brooklyn Beckham’ın ailesiyle yaşadığı kriz sürerken, Nicola Peltz’in kameraya gönderdiği öpücük sosyal medyada “Victoria Beckham’a mesaj mı?” yorumlarını beraberinde getirdi. Çiftin pahalı zevki sosyal medyada tartışma yarattı.

Çiğdem Sevinç

Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz Beckham, Instagram’da paylaştıkları 1811 Château d’Yquem şişesiyle dikkat çekti. Yaklaşık 80 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 8 yüz bin TL) değerindeki şarap kısa sürede viral olurken, paylaşım binlerce yorum aldı. Nicola’nın kameraya öpücük göndermesi, takipçiler tarafından Victoria Beckham’a gönderme olarak yorumlandı.

Karı koca Beckhamlara nispet yaptılar! Dünyanın en pahalı şarabı : Tam 80 bin sterlin 1

BARIŞ UZAK DURUYOR

26 yaşındaki Brooklyn, ocak ayında yaptığı açıklamada ailesini hedef almış, anne ve babasının evliliğini sabote etmeye çalıştığını öne sürmüştü. “Benim için artık Brand Beckham değil, kendi hayatım önemli” diyen Brooklyn, ailesiyle barışmak istemediğini de açıkça dile getirmişti.

Karı koca Beckhamlara nispet yaptılar! Dünyanın en pahalı şarabı : Tam 80 bin sterlin 2

Nicola Peltz’in milyarder babası Nelson Peltz’in kızına aylık yaklaşık 1 milyon dolar harçlık verdiği iddiaları da yeniden gündeme geldi.

Karı koca Beckhamlara nispet yaptılar! Dünyanın en pahalı şarabı : Tam 80 bin sterlin 3

Anahtar Kelimeler:
şarap Brooklyn Beckham Nicola Peltz
