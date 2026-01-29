Karı koca Beckhamlara nispet yaptılar! 'Dünyanın en pahalı şarabı': Tam 80 bin sterlin

Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz Beckham, Instagram’da paylaştıkları 1811 Château d’Yquem şişesiyle dikkat çekti. Yaklaşık 80 bin sterlin (yaklaşık 4 milyon 8 yüz bin TL) değerindeki şarap kısa sürede viral olurken, paylaşım binlerce yorum aldı. Nicola’nın kameraya öpücük göndermesi, takipçiler tarafından Victoria Beckham’a gönderme olarak yorumlandı.

BARIŞ UZAK DURUYOR

26 yaşındaki Brooklyn, ocak ayında yaptığı açıklamada ailesini hedef almış, anne ve babasının evliliğini sabote etmeye çalıştığını öne sürmüştü. “Benim için artık Brand Beckham değil, kendi hayatım önemli” diyen Brooklyn, ailesiyle barışmak istemediğini de açıkça dile getirmişti.

Nicola Peltz’in milyarder babası Nelson Peltz’in kızına aylık yaklaşık 1 milyon dolar harçlık verdiği iddiaları da yeniden gündeme geldi.