Karides güveç tarifi nasıl yapılır? Tereyağında karides tarifi ile şeflere taş çıkartın

Karides güveç tarifinde nasıl yapılır sorusunu yanıtlamadan önce karidesin nasıl temizlendiğini öğrenmek daha doğru olur. Karides hangi boyutlarda olursa olsun temizleme şekli aynıdır.Kalamarı temizlerken önemli olan şey haşlamadan temizlemektir.Kalamarı haşladıktan sonra temizlemek istersek eğer kalamarın lezzeti kaynayan su ile birlikte gidecektir.

Karides güveç tarifi için karidesi tam ortasından ikiye ayırdıktan sonra bastırarak deri kısmını soymaya başlıyoruz. Karidesin iç kısmından dışarıya çıkan koyu bölgerini de aldıktan sonra temizleme işlemimiz sona erecektir.

KARİDES GÜVEÇ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Pişirme sırasına göre ilk olarak tavaya eklediğimiz yağın üzerine sivri biberlerimizi ve daha sonra tereyağımızı ekliyoruz.

İnce ince doğradığımız mantarları tavamıza atıyoruz ve mantarlarımızı karıştırıyoruz.

Karideslerimizi tavamıza ekleyip karıştırıyoruz.

Son olarak domateslerimizi ekleyip karıştırdıktan sonra tuzumuzu,pulbiberimizi ve kekiğimizi üzerine ekliyoruz.Pişmesi için ara ara karideslerimizi kaşık yardımı ile karıştırıyoruz.

Yakmamak için ince ince doğradığımız sarımsakları pişmeye yakın tavamıza ekliyoruz.

Güvecimizi ocağın üzerine alıp önce ısıtıyoruz.Siz fırında ya da ızgara üzerinde de güvecinizi ısıtabilirsiniz.

Isıttığımız güvecin içine hazırladığımız karidesleri döküyoruz.

Kaynamaya başlayınca rendelediğimiz kaşar peynirleri üzerine serpiyoruz.

Kaşarlarımız eridikten sonra karides güvecimiz hazır hale gelecektir.

TEREYAĞINDA KARİDES TARİFİ NASIL YAPILIR?

Tereyağında karides tarifi için ilk olarak tavamıza biraz sıvı yağ ve biraz terayağı ekliyoruz.

için ilk olarak tavamıza biraz sıvı yağ ve biraz terayağı ekliyoruz. Karideslerimizi ekledikten sonra kaşık yardımı ile kızartırız.

Tatlandırmak için pulbiber, kekik ve sarımsak ekleyebiliriz.

Karideslere son olarak biraz tuz ekledikten sonra altını kapatıyoruz

.Tereyağında karidesimiz hazırdır.

Afiyet olsun.



