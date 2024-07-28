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  4. Karidesli böbrek şefleri şoke etti! MasterChef'te ilginç anlar: "Ne yaptın oğlum sen?"

Karidesli böbrek şefleri şoke etti! MasterChef'te ilginç anlar: "Ne yaptın oğlum sen?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 09:03
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Masterchef'te ana kadro için heyecan dorukta. 14. yarışmacı da belli olurken yarışmada ilginç anlar yaşandı. Şeflerin önüne getirilen karidesli börek şoke etti. Mehmet Şef "Bu böyle olmaz" diyerek tepkisini gösterdi.

Karidesli böbrek şefleri şoke etti! MasterChef'te ilginç anlar: "Ne yaptın oğlum sen?"

MasterChef'te ana kadro için yarış sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı MasterChef Türkiye'nin 14. yarışmacı oldu.

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Şefler değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapan Ezgi ana kadroya 14. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.

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Kıran kırana mücadelede yarışmacılar 45 dakikada böbrek ile hazırladıkları tabağı şeflere sundu. Bu sırada şefleri şoke eden bir tabak dikkat çekti.

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Karidesli böbrek hazırlayan Ensar bir detayı gözden kaçırdı. Karidesin içini açan Danilo şef bağırsaklarının temizlenmediğini görünce şok oldu.

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Mehmet şef de "Ne yaptın oğlum sen, tam eli ayağı düzgün tabak geldi derken... Karidesi temizleyeceksin Ensar. Cımbızla çekeceksin bağırsağı. Bu böyle olmaz" dedi.

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Masterchef
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