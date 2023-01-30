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"Karımla sevişirken..." Bahar Candan gelen mesajı ifşa edip kızdı: Namazında bir genç kıza...

30.01.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar Candan bikinili pozlarına gelen mesajları ifşa edip kızdı. Geçtiğimiz gün üstsüz pozlarını paylaşan fenomen Candan'a gelen mesajlar şoke etti. "Karımla sevişirken seni izliyoruz" mesajına dayanamayan Bahar Candan bakın ne dedi.

"Karımla sevişirken..." Bahar Candan gelen mesajı ifşa edip kızdı: Namazında bir genç kıza...

Bir dönem ekranlarda yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan son günlerde gündemden düşmüyor. Çıplak pozlarını paylaştıktan kısa süre sonra namaza başladığını söyleyen fenomen son olarak gelen mesajları ifşa etti.

Onlyfans'taki müstehcen pozları sayesinde para kazanan Bahar Candan'a gelen "Karımla sevişirken seni izliyoruz" mesajı şoke etti.

Ekran Alıntısı

Mesajlara kızan fenomen ifşadan sonra şunları söyledi:

"Bu yüzden Türkiye'den celebrity çıkmıyor, utanın! Artık bu sübyancılığa, faşistliğe, ensestliğe bile giriyor engelle engelle bıktım. Hukuk okuyan, namazında 21 yaşında bir genç kıza bu gözle bakılmaz."
ss

Bahar Candan'ın tepkisinde destek de vardı eleştiri de. Candan son günlerde üstsüz pozlarıyla gündemde.

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