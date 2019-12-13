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Karın şişkinliğinin sebebi yumurtalığındaki kitle çıktı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

49 yaşındaki Dürdane Tosun, altı aydır giderek artan bir karın şişkinliği yaşıyordu ve kilo aldığını düşünüyordu. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek’e bu şikayetlerle başvurdu. Dürdane Tosun, daha önce çeşitli nedenlerle karnından 5 defa ameliyat olmuştu. Ayrıca Dürdane Hanımın rahim dokusu daha önceki yıllarda alınmış, yumurtalıkları ise duruyordu.

Karın şişkinliğinin sebebi yumurtalığındaki kitle çıktı!

Doç. Dr. Yavuz Şimşek: “Ultrasonda sağ yumurtalıktan kaynaklanan yaklaşık 40 cm’lik dev bir kitle gördük. Yumurtalık kitleleri 10 cm üzerinde olduğunda kanser ihtimali artar. Buna ek olarak bu kitlenin patlayıp batın içine açılarak hastayı peritonit ve şok tablosuna sokma ihtimali de vardı. Bundan dolayı acil ameliyat kararı aldık.” dedi.

KİTLE HASTAYA ZARAR VERMEDEN ALINDI

Operasyon öncesi hazırlıklar tamamlanarak Dürdane Hanım 09.12.2019 tarihinde Ankara da Özel bir hastanede Hastanesi’nde ameliyata alındı. Bu ameliyatla kitleyi alan Doç. Dr. Şimşek, “Kitleyi yapıştığı çevre dokulardan nazikçe ayırdık. Patlatmadan ve çevresindeki organlara zarar vermeden çıkarttık.” dedi ve kitlenin 6.8 kg ağırlığında ve 45 cm boyutunda olduğunu belirtti.

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karın kitle doktor Yumurtalık

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