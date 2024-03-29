Karısı 'Aleyna'dan uzak dur' demişti! Aleyna eleme adayı olunca... Yunus Emre'nin sözleri şoke etti! 'Beria seni bekliyor'

Survivor All Star'da Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi halleri sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bu durumdan rahatsız olmuş ve kocasına "Aleyna'dan uzak dur" diyerek mesaj atmıştı.

Karısının bu uyarısına pek kulak asmayan Yunus Emre Aleyna ile şakalaşmalarına ve samimi davranışlarına devam etti.

ARKASINDAN SÖYLEDİKLERİ...

Yarışmanın son bölümünde Aleyna eleme adayı olunca Yunus Emre'nin Aleyna'nın arkasından söyledikleri olay oldu.

Eleme adayı olan Aleyna düellodayken Yunus Emre, "Hadi bak havalimanında Beria bekliyor" deyip güldü.

O anlar ise herkesi şoke etti. Yunus Emre'nin bu sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.