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Karısı 'Aleyna'dan uzak dur' demişti! Aleyna eleme adayı olunca... Yunus Emre'nin sözleri şoke etti! 'Beria seni bekliyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.03.2024 08:29
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Survivor All Star'da aldığı cezalarla sık sık gündeme gelen Yunus Emre Aleyna ile olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Yunus Emre'nin eşi Beria bu samimiyetten rahatsız olmuş ve eşine "Aleyna'dan uzak dur" diyerek mesaj atmıştı. Yarışmanın son bölümünde Aleyna eleme adayı olunca Yunus Emre'nin sözleri şoke etti.

Karısı 'Aleyna'dan uzak dur' demişti! Aleyna eleme adayı olunca... Yunus Emre'nin sözleri şoke etti! 'Beria seni bekliyor'

Survivor All Star'da Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi halleri sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bu durumdan rahatsız olmuş ve kocasına "Aleyna'dan uzak dur" diyerek mesaj atmıştı.

Karısının bu uyarısına pek kulak asmayan Yunus Emre Aleyna ile şakalaşmalarına ve samimi davranışlarına devam etti.

yunus emre aleyna

ARKASINDAN SÖYLEDİKLERİ...

Yarışmanın son bölümünde Aleyna eleme adayı olunca Yunus Emre'nin Aleyna'nın arkasından söyledikleri olay oldu.

YUNUS EMRE 2

Eleme adayı olan Aleyna düellodayken Yunus Emre, "Hadi bak havalimanında Beria bekliyor" deyip güldü.

yunus emre

O anlar ise herkesi şoke etti. Yunus Emre'nin bu sözleri ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Aleyna Kalaycıoğlu Yunus Emre Özden survivor all star sosyal medya ele söyledi
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