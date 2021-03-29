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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin asla kullanmadığı 6 kelime!

Seray Üstün Seray Üstün
29.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Kraliyet Ailesi dünyanın en merak edilen ailelerinden biridir. Katı kurallar, sıkı protokoller ve görgü kurallarına çerçevesinde şekillenen aile içerisindeki üyeler akıllarına estiği gibi hareket edemezler. Kraliçenin otoritesine ve kraliyet yasaklarına mensup olan aile üyeleri kıyafetlerinden konuşmalarına kadar bu kurallar çerçevesinde hareket etmelidir. Sizler için Kraliyet Ailesi'nin kullanması yasak olan kelimeleri araştırdık.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin asla kullanmadığı 6 kelime!

Kraliyet Ailesi son günlerde her zamankinden daha popüler bir noktaya geldi. Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın verdikleri röportaj kraliyetin gizlenen yönlerini açıklamasından sonra gözler aileye çevrildi. Aile üyelerinin uyması gereken kurallar kırmızı çizgilerle belirlenirken kelimelerle aralarındaki mesafede ortaya çıktı. İşte Kraliyet Ailesi'nin kullanması yasak olan 6 kelime...

PARDON

Birinin söylediği kelimeyi ya da cümleyi anlamadığınızda istemsizce “pardon” dediğinizi tahmin ediyoruz. Oldukça kibar ve nazik bir kelime olan pardon aslında temelde bir özür kalıbı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Kraliyet Ailesi üyeleri karşısındaki kişiden söylediği şeyi tekrarlamasını istediğinde bu kelimeyi kullanmak yerine özür dilemeyi tercih ediyor.

POSH

Üst sınıftan insanları tanımlamak için kullanılan posh kelimesi, kesinlikle bu aile içerisinde hoş karşılanmıyor. Kendilerini lüks ve üst sınıf olarak tanımlamak yerine akıllı olarak anılmayı tercih eden aile posh kelimesini kullanmıyor. Kate Middleton’a göre posh kelimesi sadece şakacı bir tonda ve ironik bir şekilde kullanılabilir.

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PARFÜM

Düşes Camilla, Queen Elizabeth, Kate Middleton ve Meghan Markle başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kadın üyeleri “parfüm” kelimesini kullanmayı tercih etmezler. Bunun yerine “koku” kelimesini kullanırlar ve tenlerine göre özel kokuları seçerler.

ÇAY

Akşam yemeğini asla “çay saati” olarak tanımlamazlar. Kraliyet Ailesi üyeleri sarayda ve belirli bir saatte akşam yemeği için özel olarak toplanırlar. Aynı zamanda çay saatleri de tamamen bu aileye ait özel bir ritüel halinde gerçekleştirilir.

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SALON

Buckingham Sarayı’nda çok sayıda büyük salon vardır. Ancak alışık olduğumuz gibi tek bir büyük salon yoktur. Bu yüzden Kraliyet Ailesi üyeleri, oturma odasında veya misafir odasında dinlenirler.

TUVALET

Eğer ki Kraliyet Ailesi'ne mensup biriyseniz tuvalet kelimesini kullanmaktan kaçınmalısınız. Tuvalet yerine “lavabo” kelimesi tercih edilmesi gerekmektedir. Kate Middleton’a göre kraliyet ailesi Fransız kökenli olduğu için 'tuvalet' kelimesini kullanmaktan kaçınmaktadır.

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