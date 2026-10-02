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Karısı istedi, Sivas kokan kolonya üretti! Turistler şimdi onu almak için geliyor

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Gökçen Kökden

Sivas’ta 35 yıldır kolonya üretimi yapan zanaatkarlar çarşısı esnafı, eşinin isteği üzerine Sivas kalesi civarındaki bitki örtüsünün kokularından esinlenerek Sivas hatırası adını verdiği kolonya üretti.

Sivas'ta 35 yıldır kolonya üretimi yapan Turhan Toka'nın ürettiği Sivas kokulu kolonyanın hikayesi, geçtiğimiz yıl başladı. Toka eşi ile birlikte Sivas kalesine çıkarak, kale içerisinde bulunan çay bahçesinde çay içti. Eşi, kale civarındaki bitki örtüsünün oluşturduğu bölgeye has kokuya dikkat çekerek, Toka'dan aynı kokuda kolanya üretmesini istedi. Talep üzerine kolları sıvayan usta, kale ile özdeşleşen kokuyu üretmek için çalışmalara başladı. Bölgedeki çiçek ve bitkilerin esanslarını harmanlayarak uzun uğraşılar sonucu aradığı kokuyu elde etmeyi başardı. Ortaya çıkan Sivas kokulu ürüne ise Sivas hatırası ismini verdi.

Karısı istedi, Sivas kokan kolonya üretti! Turistler şimdi onu almak için geliyor 1

Toka kolanyanın oldukça ilgi gördüğünü ve beğenildiğini belirterek, kolonyanın hikayesini öğrenen bir çok kişinin hiç görmedikleri Sivas kalesini ziyaret etmekte istediklerini de söyledi.

Karısı istedi, Sivas kokan kolonya üretti! Turistler şimdi onu almak için geliyor 2

Toka, kokunun asıl mimarının eşi olduğunu belirtip, "Bir akşam eşimle beraber Sivas kalesine çay içmek için çıkmıştık. Sonra eşim 'çok güzel koku, esinti var bunun kolonyasını yapabilir misin?' dedi. Bende o an ki havayı, ortam kokusunu kolonyaya dönüştürdüm. Bire bir tutturmaya çalıştım. Gerçekten güzel, çok hoş bir koku oldu. Adını da o tarihi dokuyu hatırlattığı için Sivas hatırası koyduk. Her kolonya kokusunun farklı bir hikayesi var. bu kolonya da böyle farklı bir anı sonrası üretildi. Zanaatkarlar çarşısında gelen turist turları, asker dağıtımında gelen aileler adını görünce ilgileniyor. Koku şu ana kadar herkesin çok hoşuna gitti. Bana soruyorlar nasıl ortaya çıktığını. Bende aynı şekilde her sorana hikayesini anlatıyorum. Hikayeyi duyup kaleye gidenler bile oluyor. Sivas kalesinde ki hava, ortam kokusunu boşa harcatmayalım dedik. Sivas tarihini kolonyaya dönüştürdüm" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kolonya Sivas
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