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Tesadüf mü, şaka mı? Elon Musk’tan Dots’u tanıtan OpenAI'a alan adı sürprizi!

OpenAI’ın yeni yapay zekâ ajanı Dots’u duyurmasının ardından, dot.com adresinin Elon Musk’ın şirketi xAI’a ait olduğu ve Grok uygulamasının indirme sayfasına yönlendirdiği dikkat çekti. Bunun rakibe yönelik bir şaka olduğu yorumları yapılıyor.

Tesadüf mü, şaka mı? Elon Musk’tan Dots’u tanıtan OpenAI'a alan adı sürprizi!
Enes Çırtlık

OpenAI, geçtiğimiz günlerde, neşeli, canlı ve yuvarlak bir avatarı olan, sürekli çalışan yapay zekâ ajanı Dots’u tanıtmıştı. OpenAI'ın Dots'u, bugünlerde ise rakip Grok’u piyasaya süren Elon Musk nedeniyle gündemde yer alıyor. Bunun nedeni, dot.com alan adının Musk’ın xAI’ına ait olması ve şu anda xAI’ın Grok sohbet botunun uygulama indirme sayfasına yönlendirmesi.

Tesadüf mü, şaka mı? Elon Musk’tan Dots’u tanıtan OpenAI a alan adı sürprizi! 1

ALAN ADI TEMMUZ AYINDA DEVREDİLMİŞ

Whois alan adı sahipliği kayıtlarına göre, söz konusu alan adı kısa süre önce, temmuz ayında el değiştirdi.

Tesadüf mü, şaka mı? Elon Musk’tan Dots’u tanıtan OpenAI a alan adı sürprizi! 2

SATIN ALMA NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

xAI’ın bu alan adını olağan alan adı satın alma gerekçeleriyle almış olması tamamen mümkün. “Dot”, İngilizcede “bot” kelimesinin yanlış yazımı olabileceğinden şirket, kullanıcıların 'bot' yerine yanlışlıkla 'dot' yazmasıyla gelen trafiği yakalamak için bu alan adını almış olabilir.

Tesadüf mü, şaka mı? Elon Musk’tan Dots’u tanıtan OpenAI a alan adı sürprizi! 3

Sosyal medyadaki bazı kişiler ise Musk’ın (veya ekibinin) OpenAI’ın yeni ürününün ve adının önceden haberini alıp alan adını satın alarak bir şaka yaptığı yönünde.

Hatta alan adını viral olan bir paylaşımla ilk fark eden kişi, anonim X kullanıcısı ve xAI gözlemcisi @birdabo oldu.

DOTS.COM BAŞKA BİR ŞİRKETE AİT

Ürünün adıyla daha doğrudan eşleşen dots.com alan adı ise şu anda uzun süredir faaliyet göstermeyen bir şirkete ait.

Kaynak: TechCrunch

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk OpenAI
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