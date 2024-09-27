Karısı üniversiteyi kazanınca Alişan 'Paraya para demez' demişti! Buse Varol'un hayali yarım kaldı

MYNET-'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında dünyaevine girmişti. 2019 yılında oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan ünlü çift, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına almışlardı.

İki çocuk annesi Buse Varol evliliğin ve çocukların dünyaya gelmesinin ardından setlere ara vermişti. Bu yıl üniversite sınavına giren Varol Psikoloji bölümünü kazandığını açıklamış ve "Sonunda hayalim gerçek oldu" ifadelerini kullanmıştı.

'PARAYA PARA DEMEZ' DEMİŞTİ

Alişan ise "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diyerek esprili bir yaklaşım da bulunmuştu.

HAYALİ YARIM KALDI

Ancak Buse Varol'un hayali yarım kaldı. Ünlü isim 'Psikoloji çok istediğim bir bölümdü kazandım ancak devam zorunluluğu var. Ben yeni bir diziye başlarsam bu tempoda bu yoğunlukta okula gidemeyeceğim. Bu yüzden kayıt yaptıramadım' açıklamasını yaptı.